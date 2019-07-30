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Украина отметит День независимости в новом формате

30 июля 2019, 16:09  •  70 • Украина
Украина отметит 24 августа День независимости в новом формате. Вместо традиционного парада состоится Шествие достоинства, сообщил глава офиса президента страны Андрей Богдан.
 
РИА Новости
 

«В этом году Украина будет праздновать День независимости в новом формате. Вместо традиционного парада в советских традициях с недешёвой демонстрацией военной техники на центральной улице столицы состоится Шествие достоинства», — цитирует Богдана телеканал «112 Украина».

По его словам, это мероприятие в европейском стиле создаст новую традицию чествования всех, кем гордится Украина.

Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск ВСУ. Вместе с ними в мероприятии будут участвовать медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтёры.

Глава государства Владимир Зеленский также примет участие в шествии, после чего обратится к народу, рассказали в администрации.

Ранее Зеленский отменил проведение военного парада по случаю Дня независимости из-за его дороговизны. Взамен он предложил премировать военнослужащих.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти деньги на парад.

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