Президент Украины Владимир Зеленский ввёл безвизовый режим для иностранцев, которые приезжают для участия в боевых действиях. Указ вступил в силу.

Безвизовый режим для одной категории иностранцев вводится временно. Он будет действовать, пока введено военное положение.

Согласно указу, безвизовый режим не распространяется на "граждан государства, признанного агрессором" властями Украины, то есть России.

Царьград продолжает вести прямую трансляцию событий, связанных с военной спецоперацией России на Украине и вокруг неё. Как Россия противодействует "империи лжи" - в нашей ленте новостей.