Украина: откуда не ждали

Прошло уже несколько месяцев с момента начала истерики вокруг ожидания российского вторжения на Украину. Но вторжение как-то до сих пор не состоялось, а истерика и не планирует заканчиваться, потому что еще не достигнуты цели, которые ставили перед собой организаторы этой истерии. И у каждого из организаторов "защиты" Украины от воображаемой российской агрессии своя позиция, своя правда, своя цель.США пытаются взять Россию "на испуг": санкции, поставки вооружения Украине, международное давление. Великобритания пытается в этой ситуации укрепить свое влияние на континенте. Французский президент очень активно использует свои дипломатические способности с целью получить максимальную пользу от этой ситуации для себя накануне президентских выборов во Франции. Германия старается максимально дистанцироваться от ситуации, тем самым снизив влияние США на свою внутреннюю и внешнюю политику.Про цели и интересы самой Украины, которую используют в своих целях все те страны, которые украинцы долгое время называли (а может быть, и реально считали) партнерами и союзниками, говорить не приходится. От этой ситуации она не выиграет ничего. Но вот проиграть может очень многое. На данный момент, под сомнением находится дальнейшее существование Украины в ее нынешних границах. И речь тут о западных границах страны. То есть о том, откуда украинцы вроде как не ждут беды.На западных границах Украины притаилась Польша, которая вроде бы в нынешней ситуации всеми силами изображает главного союзника и помощника украинского народа в борьбе с "российской агрессией", но на деле вынашивает планы по лишению Украины части ее земель. Наглядно эти планы выглядят так:На карте четко обозначены районы, в которые Польша введет свои войска и создаст там так называемую буферную зону. Сделано это будет под предлогом защиты всей остальной Европы от "агрессии" России.Только вот ждать какой-то вымышленной агрессии со стороны России для поляков стало традицией. Они могут делать это бесконечно. Именно под этим предлогом поляки могут держать свои войска на украинской территории сколь угодно долго. А это есть ни что иное как захват территории соседнего государства. Вот так вот дорого Украине обходится соседство с Польшей, которая при каждом удобном случае пытается восстановить химеру под названием "Речь Посполита". Ни с той стороны украинцы угрозы ждут!