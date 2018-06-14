Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, капитулируй!
"Газпром" добился остановки исполнения решения суда по контракту с "Нафтогазом" ...
Путин реорганизовал администрацию, создав новое управление
Они не верят ни в русское гостеприимство, ни в русскую победу
Главная / Украина

Украина открывает восемь визовых центров в России

14 июня 2018, 15:24  •  202 • Украина

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Украина до 1 августа текущего года откроет визовые центры в восьми городах России. Об этом сообщил в четверг департамент консульской службы украинского МИД.

"В период с 15 июня до 1 августа в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут предоставлять услуги иностранцам в сфере приема просьб при оформлении виз для въезда на Украину", - сказано в сообщении ведомства в Facebook. Отмечается, что всего будут открыты 56 таких центров, из них восемь - в России (Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Казани и Екатеринбурге).

В МИД заявили, что иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в "удобном формате" и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности).

В настоящее время между Россией и Украиной действует безвизовый режим, однако с 1 января 2018 года на Украине введен биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан РФ. Попасть в страну можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, въезжающих на Украину обязали сдавать отпечатки пальцев.

Кроме того, 21 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым кабинету министров поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении посетить страну для граждан РФ и стран так называемого миграционного риска.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что Киев может ввести визовый режим с Россией, если не сработает механизм биометрического контроля.

 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

202
Источник
Похожие новости
14 июня 2018, 12:09
Порошенко одобрил отставку главы администрации Донецкой области
14 июня 2018, 12:09
Первый совместный визит омбудсменов Украины и России состоится в Омске 16 июня
14 июня 2018, 10:39
Порошенко принял отставку главы Донецкой военно-гражданской администрации

14 июня 2018, 13:54
Москалькова назвала число находящихся под стражей на Украине россиян
13 июня 2018, 21:39
Эксперт оценил заявление Порошенко о Трансанатолийском газопроводе
14 июня 2018, 12:09
На Украине вступил в силу закон об Антикоррупционном суде
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 июня 2018, 08:39
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится
08 июня 2018, 17:08
Анатолий Клёсов. Евреи, славяне, шумеры, кельты. ДНК-генеалогия раскрывает тайны
09 июня 2018, 00:39
«У Киева нет сил им противостоять»: почему украинские власти заговорили о «донбасском сценарии» в Одессе
11 июня 2018, 17:39
«Меркель идёт ва-банк»: зачем министры иностранных дел «нормандской четвёрки» собираются в Берлине
10 июня 2018, 06:09
Зажрались вы тут, в России!
09 июня 2018, 20:24
Повышение пенсионного возраста ведет к социальному взрыву
09 июня 2018, 13:54
Депутат Мураев ответит за неслыханную свободу слова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.