Украина открыла огонь из гаубиц возле Крыма: Пока это просто учения

Украинская армия открыла огонь из гаубиц возле Крыма. СМИ раскрыли легенду учений.

Тренировка была устроена для артиллеристов. Украинское издание "Суспільне" ("Общественное") сослалось на командование Вооружённых сил Украины и сообщило об учениях в Херсонской области.

Отмечается, что мероприятия проводились "недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом". Были задействованы гаубицы "Мста-Б".

По легенде учений, украинские разведчики обнаружили противников и их бронетехнику, перемещающихся в сторону позиций ВСУ. Расстояние с "врагом" составляло примерно 20 километров.

"На уничтожение противника были направлены расчёты гаубиц", - отмечается в сообщении издания.

В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.