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Украина открыла огонь из гаубиц возле Крыма: Пока это просто учения

29 января 2022, 00:50  •  81 • Политика
Украинская армия открыла огонь из гаубиц возле Крыма. СМИ раскрыли легенду учений.
Тренировка была устроена для артиллеристов. Украинское издание "Суспільне" ("Общественное") сослалось на командование Вооружённых сил Украины и сообщило об учениях в Херсонской области.
Отмечается, что мероприятия проводились "недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом". Были задействованы гаубицы "Мста-Б".
По легенде учений, украинские разведчики обнаружили противников и их бронетехнику, перемещающихся в сторону позиций ВСУ. Расстояние с "врагом" составляло примерно 20 километров.
"На уничтожение противника были направлены расчёты гаубиц", - отмечается в сообщении издания.
В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.

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