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Украина откроет НАТО короткий путь в Россию

08 октября 2020, 14:00  •  145 • Политика
Фото: Mc1 Kyle Steckler/U.S. Navy/www.globallookpress.com
Киев готов отдать альянсу часть территории Незалежной под постоянную морскую базу
Размещение в Николаевской области Украины базы ВМФ Великобритании сделает из Киева врага Москвы. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России Владимир Комоедов.
Он отметил, что место выбрано не случайно – Николаевская область, с одной стороны, близко расположена к странам-членам НАТО – Болгарии, Румынии, Турции, с другой – рядом с территорией России.
"До Крыма рукой подать. Это очень короткое расстояние как для корабельного перехода, так и для авиаперелета или ракетного удара",
– цитирует "Взгляд" Комоедова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет согласен, если Лондон захочет на постоянной основе разместить в Николаевской области своих военных. Сейчас 450 британских десантников уже находятся там, прибыв на совместные учения.
По закону, остаться они там не могут – Конституция Украины запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз. Однако опыт показывает, что Киев легко обходит подобные запреты. Так, в Очакове Николаевской области инструкторы НАТО живут и тренируют украинских военнослужащих уже не один год.
В данный момент президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Лондоне. На четверг, 8 октября, запланировано объявление о выделении Киеву финансовой помощи в размере $6,5 млн, а также подписание меморандума о поддержке Великобританией военно-морского флота Украины.
По словам Кулебы, после этого перед Киевом откроются "отличные перспективы". Понятно, что в качестве платы Киеву придется отдавать не только проценты по кредиту.
Ранее в Киеве анонсировали некий план по "деоккупации Крыма", для реализации которого нужны иностранные партнеры.

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