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Украина открестилась от обвинений Венгрии из-за резонансного закона об образовании
21 февраля 2018, 08:54 • 189 • Политика
Глава Минобразования Украины назвала ложью заявление главы МИД Венгрии о неприглашении венгерской общины на обсуждение закона об образовании.
Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто о неприглашенных представителях венгерской общины на переговоры о законе об образовании на Украине является неправдой. Об этом сообщила глава Минобразования Украины Лилия Гриневич.
Гриневич отметила, что знает некоторых людей, которые должны были приехать на переговоры. По ее словам, у них на руках были билеты в Киев. Однако "в последний момент почему-то была изменена эта позиция", добавила она.
Венгерская община Украины отказалась обсуждать закон потому, что документ обжаловали в Конституционном суде.
Новый закон об образовании начал действовать на Украине в сентябре минувшего года. Он заметно сократил возможности обучения на языках нацменьшинств.
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