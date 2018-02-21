Украина открестилась от обвинений Венгрии из-за резонансного закона об образовании

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Глава Минобразования Украины назвала ложью заявление главы МИД Венгрии о неприглашении венгерской общины на обсуждение закона об образовании.

Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто о неприглашенных представителях венгерской общины на переговоры о законе об образовании на Украине является неправдой. Об этом сообщила глава Минобразования Украины Лилия Гриневич.

"Это неправда, у нас есть все подтверждения о приглашении (венгерского меньшинства - ред.)", - заявила она.

Гриневич отметила, что знает некоторых людей, которые должны были приехать на переговоры. По ее словам, у них на руках были билеты в Киев. Однако "в последний момент почему-то была изменена эта позиция", добавила она.

Венгерская община Украины отказалась обсуждать закон потому, что документ обжаловали в Конституционном суде.

Новый закон об образовании начал действовать на Украине в сентябре минувшего года. Он заметно сократил возможности обучения на языках нацменьшинств.