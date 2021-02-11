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Украина отказывается от западных стандартов мовы

11 февраля 2021, 21:40  •  379 • Украина
Окружной административный суд Киева (ОАСК) фактически признал незаконность использования на Украине так называемого «нового правописания», предусматривающего приведение орфографии, лексики и даже пунктуации украинского языка в соответствие с канонами английского и польского. Предполагается, что вскоре, после вынесения соответствующих постановлений региональных судебных органов, из телевизионных и радиоэфиров, а также газетных публикаций и образовательных программ исчезнут тысячи нехарактерных для мовы слов и словосочетаний. Как ни странно, против этой юридической практики выступили представители украинских крайне правых организаций. Подробности — в материале корреспондента ФАН.
В свое время постановление кабинета министров «О вопросах украинского правописания», принятое под кодовым номером 437 в 2019 году, едва не привело к очередному гражданскому противостоянию в стране. Согласно мнению членов тогдашнего правительства, возглавляемого Владимиром Гройсманом, современная мова должна максимально абстрагироваться от норм русского языка и «продемонстрировать близость к языковой семье объединенной Европы». Именно поэтому в «современной мове» появились такие слова, как «етер» (вместо «эфир»), «Атены» (вместо «Афины») и даже «членкиня-кореспондентка» (вместо «член-корреспондент» в женском роде). А журналисты некоторых местных телеканалов и радиостанций регулярно употребляли в эфире фразы на манер «главкиня регии дистрикту Уошингтон» («региональная глава округа Вашингтон») и «паниматка ребелов» («женщина-священник в протестантской церкви»).
Первый иск, требующий прекратить «издевательство над украинским языком», подала херсонская школьница Юлия Пиргас.
«Они [власти] превратили нашу речь в какое-то посмешище, — резюмировала истица. — Необходимо вернуться к традиционному правописанию, которое для нас привычно».
Мнение Юлии разделили многие украинские юристы. Благодаря одному из них — киевскому адвокату Ростиславу Кравцу — соответствующие иски были объединены в общее производство.
«Кабмин Украины вообще не имел никакого юридического права принимать «языковое решение», — сказал он журналистам в Киеве. — Такое коверканье недопустимо — оно ставит под сомнение ценности украинского языка в принципе».
А вот с этим уже согласны филологи.
«Я не знаю, какая «комиссия по языку» два года назад утверждала изменения в украинском правописании, но целью этого утверждения наверняка было навязывание нам западных языковых стандартов, — сказал Федеральному агентству новостей кандидат филологических наук Андрей Подгорный. — Классическая мова основывается на говорах Полтавской, Житомирской, Черкасской, Киевской и Черниговской областей. Добавлять к ней американизмы или полонизмы — преступление. Наши «патриоты» сейчас активно борются за «национальную идентичность», а ведь без языка нет нации, не правда ли?»
Похоже, так считают далеко не все «патриоты». В частности, украинский общественный деятель и писатель Павел Мовчан отметил, что западные стандарты для украинского языка в данный момент необходимы.
«Нас приучали… к одному словарю, который, по сути, был словарем русским, — констатировал он. — Необходимо учитывать новейшие явления в языке, нравятся они кому-то или нет».
В неофициальной беседе с корреспондентом ФАН активист «Национального корпуса» Юрий Т. заявил следующее.
«Лично мне все равно, какие слова будут [в украинском лексиконе]. Главное, чтобы не было слов, похожих на русские. В противном случае выйдем на майдан в защиту новой лексики».
На замечание о том, что в мове подавляющее большинство слов, «похожих на русские», он не отреагировал.
Решение ОАСК в данном случае может стать определяющим.
Автор: Леонид Андросов

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