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Посланцы киевского режима по ТКГ не хотят согласовывать ни место очной встречи с делегатами от ДНР и ЛНР, ни гуманитарные вопросы

Власти Украины категорически отказываются вернуться к очной форме переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе в белорусской столице. Об этом заявил сегодня постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, передает РИА "Новости".

Отмечается, что переговоры в среду, 15 сентября, прошли в видеорежиме, хотя участники процесса выступают за возвращение в очный формат.

"Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске", – сообщил российский представитель.

По его словам, сегодня Донецк и Луганск в очередной раз предложили посланцам киевского режима начать, наконец, согласовывать проект Дорожной карты по политическому урегулированию конфликта согласно Минским соглашениям. Однако украинская сторона, как и прежде, скрывает от представителей ДНР и ЛНР свою позицию по данному вопросу, отметил Грызлов.

Он подчеркнул, что делегаты Незалежной отказались также сотрудничать с Донбассом по гуманитарной тематике. Вместо этого они пытались снова диктовать Донецку и Луганску, кто именно должен их представлять на переговорах.

"Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения", – сообщил постпред РФ.

Напомним, переговоры по Донбассу идут в заочном формате с начала пандемии коронавируса. Однако после того, как постмайданные деятели в унисон со своими старшими товарищами из ЕС и разных Америк не признали легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, они сами загнали себя в угол – и в Минск им как-то не к лицу ехать, и других столиц, куда можно не очень дорого мотаться еженедельно, украинцам поблизости к Донбассу не предлагают.

