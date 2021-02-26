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Украина отказывается от отношений с Россией - Песков

26 февраля 2021, 15:45  •  79 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В Кремле заявили, что "плачевное состояние" во взаимодействии с РФ лежит на Киеве
Украинская администрация фактически отказывается от отношений с российской стороной, выбирая враждебные действия. Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, действия руководства Незалежной привели к "плачевному состоянию" во взаимодействии двух государств. Киев фактически отказывается от развития всяческих отношений, кроме негативных.
Таким образом, недружественные взаимоотношения Украины и России стали следствием политики украинских властей, заявил Песков.
Официальный представитель Кремля также отметил, что товарооборот между РФ и Украиной несравним для общего экономического взаимодействия между странами, так как существующие показатели крайне мизерны.
Кремль же намерен продолжать осуществлять свою политику в отношениях с Киевом, руководствуясь своими интересами, заявил Песков. Так госслужащий ответил на вопрос одного из представителей СМИ о том, по каким причинам российская сторона отказывается от использования рычага ответных санкционных мер в отношении Киева, передает РИА "Новости".
Ранее Песков заявил, отвечая на вопрос об отношениях с украинской администрацией, что российская сторона признает Украину в качестве государства, однако считает его проектом Запада, который был реализован в результате государственного переворота семилетней давности. Также российский госслужащий отметил, что с 2014 года Киев испытывает весьма серьезные проблемы из-за событий в Донбассе. Тем не менее, украинская сторона не стремится выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.

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