Дмитрий Песков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

В Кремле заявили, что "плачевное состояние" во взаимодействии с РФ лежит на Киеве

Украинская администрация фактически отказывается от отношений с российской стороной, выбирая враждебные действия. Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, действия руководства Незалежной привели к "плачевному состоянию" во взаимодействии двух государств. Киев фактически отказывается от развития всяческих отношений, кроме негативных.

Таким образом, недружественные взаимоотношения Украины и России стали следствием политики украинских властей, заявил Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что товарооборот между РФ и Украиной несравним для общего экономического взаимодействия между странами, так как существующие показатели крайне мизерны.

Кремль же намерен продолжать осуществлять свою политику в отношениях с Киевом, руководствуясь своими интересами, заявил Песков. Так госслужащий ответил на вопрос одного из представителей СМИ о том, по каким причинам российская сторона отказывается от использования рычага ответных санкционных мер в отношении Киева, передает РИА "Новости".

Ранее Песков заявил, отвечая на вопрос об отношениях с украинской администрацией, что российская сторона признает Украину в качестве государства, однако считает его проектом Запада, который был реализован в результате государственного переворота семилетней давности. Также российский госслужащий отметил, что с 2014 года Киев испытывает весьма серьезные проблемы из-за событий в Донбассе. Тем не менее, украинская сторона не стремится выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.