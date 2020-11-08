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Украина отказалась выполнять Минские соглашения

08 ноября 2020, 19:10  •  168 • Украина

Выполнение Минских соглашений в той очерёдности, в которой их приняли в 2015 году, на сегодняшний день невозможно. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию военного конфликта в Донбассе, экс-президент Леонид Кравчук в интервью ТАСС.

По его мнению, только в смене последовательности возможно выполнение Минских договоренностей.

«Если мы упрёмся в такую последовательность, которая предусмотрена Минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать», — сказал Леонид Кравчук.

При этом он аргументирует тем, что в ЛДНР за шесть лет многое поменялось и договоренности, достигнутые в 2015 году, по его словам, устарели.

Он подчеркнул, что для Киева принципиально контролировать участок украинско-российской границы, а только потом — выборы. В Минских соглашения прописана обратная очерёдность.

А выполнение пункта о внесении в украинскую Конституцию положения об особом статусе Донбасса Кравчук считает и вовсе невозможным.

«Мы говорим об особенных условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В Конституции не может быть прописано местное самоуправление для определённой территории с незаконными формированиями», — отметил Кравчук.

По его словам, Киев настаивает на выводе из Донбасса незаконных вооружённых формирований и восстановлении контроля над территорией.

«Я думаю, что госпожа Ангела Меркель и все, кто принимал участие в саммите 2019 года (в Париже – ред.) , тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит на Донбассе», — сказал он, добавив, что Киев «же не меняет основной принцип, который заключается в достижении мира».

Также Леонид Кравчук затронул тему поиска новой международной площадки для переговоров.

«Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния», — сказал глава украинской делегации.

Кравчук также выразил надежду на проведение нового саммита «нормандской четверки» (Германия, Украина, Франция и Россия) в декабре этого года в Берлине, в ходе которого, по его мнению, возможно выработать новый взгляд на процесс достижения мира в Донбассе.

Напомним, с февраля 2015 года Украина не выполнила ни одного положения Минских соглашений, первый пункт которых предусматривает прекращение огня. Киев периодически нарушает соглашения о перемирии и обстреливает Донбасс.

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