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Украина отказалась пускать привитых «Спутником V»

15 июня 2021, 22:10  •  40 • Украина

«Вакцина «Спутник» ВОЗ не признана, потому и мы ее также не принимаем. Только те вакцины, которые признаны ВОЗ и которые признаем мы (дают возможность въехать на Украину)», – заявил первый замначальника отдела пограничной службы «Борисполь-1» Валентин Мельник.

По словам Мельника, гражданам, которые привиты «Спутником V», но не имеют отрицательного ПЦР-теста, будет отказано во въезде. При этом граждан Украины просят отправиться на самоизоляцию или обсервацию. Также замначальника отдела пограничной службы отметил, что если пассажиры, привитые российской вакциной, трансфером летят в другие страны, то они не проходят паспортный контроль, автоматически поднимаются в трансферную зону и улетают с Украины.

В феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

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