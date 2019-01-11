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Украина отказалась приносить соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
11 января 2019, 11:24 • 18 • В мире
Киев не направил России соболезнования в связи с обрушением жилого дома в городе Магнитогорске.
Российские СМИ направили запрос в МИД Украины с вопросом об официальных соболезнованиях Российской Федерации в связи с трагедией в Магнитогорске. Взрыв газа в жилом доме унёс жизни 39 человек.
На что был получен следующий ответ: "Официальные соболезнования руководству Российской Федерации в связи с трагедией в городе Магнитогорске от имени государственного руководства Украины не посылались".
Сирия, Ирак, Египет и Британия ранее выразили соболезнования в связи с гибелью российских граждан в жилом доме.
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