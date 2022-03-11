Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму
Главная / Политика

Украина отказалась от закупки русского ядерного топлива. И сказала, у кого купит

11 марта 2022, 12:55  •  224 • Политика
Украинский "Энергоатом" отказался от закупки русского ядерного топлива для энергоблоков своих АЭС. Об этом сообщили в самой компании.
Компания обеспечивает топливом около 55% потребности Украины. В холодное время года этот показатель достигает 70%, передаёт телеканал "360".
Однако сейчас "Энергоатом" полностью отказывается от русского топлива. Украина может договориться с американским производителем топлива Westinghouse. Такая возможность обсуждалась Киевом и Вашингтоном.
В "Энергоатоме" также рассказали, что все ядерные объекты в зоне Чернобыльской АЭС обесточены из-за повреждения ЛЭП. Её обесточили украинские националисты, нанеся удар по подстанции, которая питает ЧАЭС.
Ранее сообщалось, что стало известно, почему русские военные берут под охрану АЭС на Украине. Спецоперация России преследует цель не только покончить с неонацизмом в соседней стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


224
Источник
Похожие новости
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
11 марта 2022, 05:20
Доктор Сосновский поставил Зеленскому "диагноз" и назначил "лечение"
11 марта 2022, 07:40
Экс-чиновник США дал честный прогноз после отказа от русской нефти: "Меня не удивит"
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бо...
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
11 марта 2022, 05:20
Доктор Сосновский поставил Зеленскому "диагноз" и назначил "лечение&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
10 марта 2022, 12:20
Украина — только начало: Эксперты заговорили о новой спецоперации
05 марта 2022, 13:55
Украинские военные в отчаянии: Киев перешёл к тактике "выжженной земли"
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
06 марта 2022, 20:15
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
06 марта 2022, 17:55
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
06 марта 2022, 23:45
Кто ещё закрыл магазины в России? Вслед за брендами бежит и "элитка"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.