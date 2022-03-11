Украина отказалась от закупки русского ядерного топлива. И сказала, у кого купит

Украинский "Энергоатом" отказался от закупки русского ядерного топлива для энергоблоков своих АЭС. Об этом сообщили в самой компании.

Компания обеспечивает топливом около 55% потребности Украины. В холодное время года этот показатель достигает 70%, передаёт телеканал "360".

Однако сейчас "Энергоатом" полностью отказывается от русского топлива. Украина может договориться с американским производителем топлива Westinghouse. Такая возможность обсуждалась Киевом и Вашингтоном.

В "Энергоатоме" также рассказали, что все ядерные объекты в зоне Чернобыльской АЭС обесточены из-за повреждения ЛЭП. Её обесточили украинские националисты, нанеся удар по подстанции, которая питает ЧАЭС.

Ранее сообщалось, что стало известно, почему русские военные берут под охрану АЭС на Украине. Спецоперация России преследует цель не только покончить с неонацизмом в соседней стране.