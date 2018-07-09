Украина отказалась от участия в Детском Евровидении из-за нехватки средств

Дефицит бюджета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не позволяет Киеву отправить исполнителя на детский песенный конкурс «Евровидение» в 2018 году.

Как сообщается на сайте, у НОТУ нет средств, чтобы провести отборочные туры, а также заплатить обязательный взнос организатору конкурса — Европейскому вещательному союзу.

Украинская сторона участвовала в конкурсе с 2006 года. Примечательно, что это первый случай, когда страна была вынуждена отказаться от участия.

Ранее стало известно, что Россию на детском конкурсе «Евровидение» представит Анна Филипчук из Барнаула.

Детское Евровидение пройдёт в Минске в ноябре.