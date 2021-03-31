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Украина отказалась от ряда российских товаров
31 марта 2021, 14:25 • 212 • Политика
Новый запрет на импорт начнет действовать с апреля
Киев расширил санкции против России. Украинский кабмин принял постановление, согласно которому был расширен список российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию Незалежной.
В список были включены такие продовольственные товары, как пшеница, подсолнечное масло, сообщает РИА "Новости". Также под запрет попали и непродовольственные товары – моющие средства, бумага и изделия из нее, например, салфетки и туалетная бумага, картон, полотенца для рук и скатерти.
Также под запрет попали ящики, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, тележки, оси и колеса. Всего список пополнился 25 новыми товарами.
Постановление вступит в силу 10 апреля.
Напомним, что ранее Украина продлила санкции против россиян. Такое решение принял Владимир Зеленский, который пролонгировал санкционные ограничения в отношении Москвы еще на три года.
В черном списке остается ряд россиян и несколько компаний.
Кстати, по мнению политолога Ивана Мезюхо, Незалежная вводит санкции против российских звезд, поскольку Киев хочет сместить ненависть с Зеленского на Москву. При этом украинские артисты вполне комфортно чувствуют себя на территории России. Даже те, кто негативно высказывался в адрес нашей страны.
Также не так давно Незалежная ввела санкции в отношении Натальи Поклонской и Сергея Аксенова, которых обвиняют в "предательстве".
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