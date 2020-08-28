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Украина отказалась от дипломатии с Минском, "чтобы не было потерь"

28 августа 2020, 12:35  •  190 • Политика
В Киеве заявили, что приостанавливают контакты с официальным Минском. Об этом объявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, контакты возобновятся лишь тогда, когда общение не будет нести "репутационных, моральных, этических потерь".
Украина официально отказалась от дипломатии с Белоруссией. Об этом решении в телеэфире заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба. По его словам, после выборов в Белоруссии глава Украины Владимир Зеленский не общался с Александром Лукашенко.
По словам дипломата, Украина готова возобновить контакты с Минском, если при этом не будет "репутационных, моральных, этических потерь" для Незалежной.
Пока же, уточнил Кулеба, Зеленский не будет общаться с белорусским коллегой - "контактов не планируется".
Кроме того, добавили в украинском МИД, Киев при необходимости может отказаться от минской площадки для переговоров по Донбассу. По сути, уточнил он, от такого формата осталось лишь название. Тем более что все встречи по данному вопросу из-за пандемии происходят онлайн.
"Никто туда не ездит, никакой физической связи с Минском нет, это больше символ в этом плане", - заявил Кулеба.

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