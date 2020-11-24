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Украина отказалась обмениваться антимонопольной информацией: Ещё один договор с СНГ разорван
24 ноября 2020, 12:50 • 160 • Политика
Украинские власти отказались обмениваться информацией с антимонопольными органами стран бывшего Советского Союза. Киев разорвал ещё один договор с СНГ.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал законопроект "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" со странами СНГ. Документ был принят Верховной радой ещё 5 ноября.
Как поясняет пресс-служба Офиса президента, договор предусматривает возможность обмена информацией между странами, однако Киев опасается, что иностранные государства могут использовать эти данные для оказания торгово-экономического давления на Украину.
Отметим, что с 2014 года, когда на Украине произошёл госпереворот, страна разорвала целый ряд договоров как с Россией, так и со странами СНГ. Киев взял курс на сближение с Западом и дистанцирование от Москвы, несмотря на то что украинская экономика к тому времени была плотно интегрирована в российскую. В результате разрыва экономических связей с соседней страной украинские заводы лишились выхода на российский рынок и российских комплектующих. В Евросоюзе же украинские товары оказались не слишком востребованы.
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