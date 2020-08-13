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Украина отказала в перемирии: Военкор раскрыл истинную ситуацию в Донбассе

13 августа 2020, 15:00  •  96 • Политика
Военный корреспондент Александр Сладков раскрыл истинную ситуацию в Донбассе. Мирной жизни в ближайшее время не предвидится - Украина отказала в перемирии.
По словам Сладкова, "Украина готовится к дальнейшим, обоюдным с Донбассом, мирным шагам", но по-своему, "своеобразно".
"Ребята (украинские боевики. - Ред.) копают, по всей линии фронта, и особенно там, где ожидается отвод войск. Вопреки требованиям перемирия - залезают вперёд и копают", - отметил он.
Находящийся почти всё время на фронтах военкор объяснил, что украинские военные, используя перемирие, создают новые фронтальные позиции.
"И вот вам загадка: зачем? И вот вам сразу отгадка: чтоб именно с них, если что, и отвести войска, в свои прежние окопы", - написал он в своём авторском Telegram-канале "Сладков+".
По словам военкора, ВСУ и нацбаты делают всё, чтобы остаться на своих позициях в то время, как от народных милиций ДНР и ЛНР будут требовать реально отойти в тыл.
"Идёт лукавая подготовка к обману наблюдателей и противника (партнёра по переговорам)", - отмечает эксперт.
Сладков отмечает, что теперь всё снова будет зависеть от "фехтования" на переговорах по Минским соглашениям.
"Сумеют Украину поставить на место, или нет, - отмечает военкор. - А может, опять попросить Владимира Владимировича позвонить Владимиру Александровичу, чтоб, если утыкание будет долгим, северный ветер сдул ВСУ и нацбаты вообще с Донбасса".
При этом военкор подчёркивает, что на данный момент на фронте наблюдается реальное затишье. Пока идёт подготовка ВСУ.

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