Украина отказала в перемирии: Военкор раскрыл истинную ситуацию в Донбассе

По словам Сладкова, "Украина готовится к дальнейшим, обоюдным с Донбассом, мирным шагам", но по-своему, "своеобразно".

"Ребята (украинские боевики. - Ред.) копают, по всей линии фронта, и особенно там, где ожидается отвод войск. Вопреки требованиям перемирия - залезают вперёд и копают", - отметил он.

Находящийся почти всё время на фронтах военкор объяснил, что украинские военные, используя перемирие, создают новые фронтальные позиции.

"И вот вам загадка: зачем? И вот вам сразу отгадка: чтоб именно с них, если что, и отвести войска, в свои прежние окопы", - написал он в своём авторском Telegram-канале "Сладков+".

По словам военкора, ВСУ и нацбаты делают всё, чтобы остаться на своих позициях в то время, как от народных милиций ДНР и ЛНР будут требовать реально отойти в тыл.

"Идёт лукавая подготовка к обману наблюдателей и противника (партнёра по переговорам)", - отмечает эксперт.

Сладков отмечает, что теперь всё снова будет зависеть от "фехтования" на переговорах по Минским соглашениям.

"Сумеют Украину поставить на место, или нет, - отмечает военкор. - А может, опять попросить Владимира Владимировича позвонить Владимиру Александровичу, чтоб, если утыкание будет долгим, северный ветер сдул ВСУ и нацбаты вообще с Донбасса".

При этом военкор подчёркивает, что на данный момент на фронте наблюдается реальное затишье. Пока идёт подготовка ВСУ.