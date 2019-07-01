Украина отказала в иске: Отменено решение о выплате российскому "МиГ" 5 млн рублей

Жалобу на решение хозяйственного суда Хмельницкой области удовлетворил Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины. Таким образом, "МиГу" отказано в иске на 5 млн рублей к украинскому предприятию.

Ранее российская корпорация выиграл дело против "Красиловского агрегатного завода", который не выполнил условия контракта, заключенного сторонами в 2013 году. В концерне, в частности, настаивают, что решение суда первой инстанции противоречило указу президента Украины о внесении "МиГа" в санкционный список.

Это не первый иск "МиГ" к украинским предприятиям. Летом прошлого года корпорация пыталась взыскать с компании "Электронприбор" 63,4 тысячи долларов за невыполнение заказа по поставке комплектующих для самолета МиГ-31. Однако Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска, так как счел, что заказ не был выполнен из-за форс-мажорных обстоятельств.