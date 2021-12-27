Украина отгородилась от России колючей проволокой, готовясь к "вторжению"

Украина решила отгородиться от России колючей проволокой, готовясь к "вторжению" России. Впрочем, даже в Киеве мало кто верит, что эта "стена" остановит русские танки.

Украинские власти разместили на границе с Россией в Луганской области стокилометровый забор из колючей проволоки. Высота ограждения - 2 метра, на отдельных участках установлены камеры видеонаблюдения.

Отметим, что сами украинцы не возлагают больших надежд на "колючку". Как сообщили украинские пограничники украинскому порталу "Общественное", забор, а также вырытый противотранспортный ров позволит задержать отдельных нарушителей, но не сдержит русскую армию, если та начнёт наступать.

Отметим, что в 2014 году бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк инициировал проект "Стена", или, как его ещё называли, "Европейский вал". В рамках него предполагалось построить мощные заградительные укрепления на границе с Россией, чтобы не допустить русского вторжения. Стена так и не была построена в своём изначальном виде. Как сообщали украинские СМИ, украинские чиновники и приближённые к власти предприниматели разворовали на этом проекте миллиарды гривен.

Западные СМИ последний месяц активно распространяют фейк о якобы готовящемся русском вторжении на Украину и заранее угрожают Москве санкциями. В Москве считают, что это может быть подготовка к большому наступлению ВСУ на Донбасс.