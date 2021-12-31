Украина отдаст России своих женщин • 249 • Аналитика © AP Photo / Efrem Lukatsky Немалый переполох вызвал подписанный президентом Украины документ о борьбе с российскими "гибридными диверсиями", именуемый "Стратегией информационной безопасности". Согласно этой бумаге, "держава-агрессор" только и делает, что пытается "усилить внутренние противоречия на Украине" и сеет там "панические настроения в обществе". Указ принимается на фоне действительного роста всеобщей паники, вызванной новостями о грядущем "российском вторжении", созданием "партизанских отрядов" под видом территориальной обороны, отработкой систем противовоздушной обороны и, как апофеоз всей этой истерии, приказом Министерства обороны Украины о фактически тотальной постановке на воинский учет женщин от 18 до 60 лет, независимо от социального положения и наличия детей. Если же паника — это цель "российской информационной спецоперации", как свидетельствует новый указ, то получается, и сам президент Украины, и все его окружение являются агентами Кремля. Потому что никто не мог бы посеять большей паники и усилить внутренние противоречия, как это сделали они. Общественный резонанс вокруг женского призыва на Украине столь огромен, что власть делает сейчас попытки хоть как-то снизить накал страстей и успокоить население. Задействованы значительные ресурсы для того, чтобы донести официальные трактовки нововведений. Представители правящей партии "Слуга народа" постоянно повторяют мантру, что регистрация женщины в военкомате не означает мобилизации, а предпринимаемые властью шаги — это всего лишь "модернизация учета" и не более того. Провластные эксперты на Украине активно пытаются переложить ответственность за столь скандальное решение исключительно на Министерство обороны и командование Вооруженных сил, выгородив при этом Верховного главнокомандующего Зеленского. Но эти попытки выглядят совершенно неуклюжими, поскольку даже не самая дотошная проверка фактов позволяет легко установить: автором редакции закона "О воинской обязанности и военной службе", принятой весной этого года и положенной в основу приказа Минобороны, является лично Владимир Александрович Зеленский. Причем президент, внося свой законопроект, даже пометил его как неотложный. Не надо забывать, что глава украинской державы всего-то год назад, отвечая на вопрос о возможном "вторжении России", говорил: "Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины… И я думаю, что Россия это прекрасно понимает". Так что переложить теперь ответственность за чрезмерно скандальное решение о женском призыве на головы генералов, сняв ее с Верховного главкома, не получится. © AFP 2021 / Sergei Supinsky Военнослужащие украинской армии А когда заходит речь о личной ответственности Зеленского, ему, конечно же, не могут простить, что он четырежды уклонялся от призыва во время мобилизаций 2014-2015 годов. Эти сведения были обнародованы в ходе предвыборной кампании в апреле 2019-го. И хотя военное ведомство осторожно опровергало их после того, как Зеленский уже стал президентом, на официальном сайте Минобороны Украины по-прежнему написано: "Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В. А. посылались повестки 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, значащемуся в его учетных документах. Гражданин Зеленский В. А. в военный комиссариат по его вызову не прибывал". Правда это или нет, сказать сложно (во всяком случае, родители Зеленского признавали, что по их домашнему адресу какие-то повестки на имя сына приходили). Но сам факт того, что данное информационное сообщение по-прежнему находится на официальном ресурсе военного ведомства, напрямую подчиняющегося президенту, говорит о многом: и о состоянии информационной безопасности Украины, и об отношении самого Минобороны к своему Верховному главнокомандующему. Странно, что эту публикацию еще не объявили "российской спецоперацией по дезинформации" в духе нового указа президента — наши "кроты", похоже, так прочно вгрызлись в украинские интернет-сети, что не позволяют удалить оттуда обвинения, порочащие доброе имя президента. Попытки оправдать чрезмерный в своей абсурдности шаг власти сопровождаются еще более абсурдными предложениями. Это явно делается для того, чтобы на их фоне постановка женщин на воинский учет выглядела не самым радикальным способом борьбы с выдуманной агрессией. Так, например, самой экстремальной из озвученных является идея аналитика Александра Кочеткова мобилизовать заодно и детей. Он написал: "Современная война — это статистика больших чисел. Согласно которой вероятные потери агрессора прямо пропорциональны количеству военнослужащих, которое обороняющаяся сторона способна поставить под ружье. И неважно каких: мужчин, женщин или подростков — главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей и пули со снарядами цель найдут". То есть звучит незавуалированный призыв создать такой себе "Зеленский-югенд", который фанатично стрелял бы куда угодно, лишь бы пострелять. Кочетков является опытным политтехнологом и пиарщиком (в 90-е занимался еще избирательной кампанией Леонида Кучмы, а затем долгие годы работал заместителем пресс-службы администрации президента), поэтому можно не сомневаться: он понимает, что современная война ведется иными методами, и прекрасно осознает абсурдность своей идеи. Но почитаешь подобное, и приказ Минобороны Украины кажется не таким уж и безумным. Надо лишь потом в панике обвинить Россию и не перепутать. Все это происходит одновременно с введением в действие закона "О национальном сопротивлении", согласно которому Украина с 1 января должна начать тотальную подготовку будущих "партизанских отрядов" для совершения диверсионных актов "на временно оккупированной территории". Оставим за скобками несоответствие самой этой концепции постоянным заявлениям украинских чиновников о том, что российская армия находится "в плачевном состоянии", а если она все же "перейдет украинскую границу, то для Москвы это закончится грандиозным поражением". Против кого же "партизанить", если враг легко и просто будет разгромлен наголову? Не будем также сопоставлять этот закон со статьей министра обороны Украины Алексея Резникова, который пообещал Европе до пяти миллионов беженцев в случае "вторжения России". А то, если все-таки это сделать, получится, что украинские чиновники и политтехнологи планируют массовое паническое бегство за границу, пока вооруженные женщины и дети беспорядочной стрельбой будут сдерживать натиск "агрессора". Но каков бы ни был смысл данного закона, некоторые местные администрации сразу же, не дожидаясь его ввода в действие, начали подготовку "партизан". А западная пресса радостно подхватила эти новости. Пожалуй, нет ни одного крупного СМИ Европы и Северной Америки, которое не поместило бы бравурные фоторепортажи из лагеря под Киевом, где "украинская партизанская армия готовится сражаться с Россией", будучи вооруженной деревянными макетами автоматов. Бросается в глаза, что в разных изданиях мира на всех фотографиях одни и те же лица, упоминаются одни и те же имена и фамилии. Настолько широк круг будущих "подпольщиков". Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа Западная пресса с умилением описывает, как из юристов, бухгалтеров, пиарщиков готовят "гражданское сопротивление, которое продолжит борьбу в случае разгрома украинской армии". Скорее всего, авторы ничего не знают о планах Киева нанести России грандиозное поражение в считанные часы после вторжения. Удивительнее всего, что американская пресса прямо признает: при подготовке украинских "партизан" используется опыт борьбы против США в Ираке и Афганистане, а также "тактика исламистских боевиков в сирийском Алеппо". То есть никто особо и не скрывает, что под Киевом готовят и вооружают террористов и диверсантов. Правда, автор репортажа в New York Times обратил внимание на серьезную опасность этой авантюры для самой Украины: "Внутриполитические разногласия могут спровоцировать насилие со стороны вооруженных боевиков… И тогда националистические ополченцы превратятся в дестабилизирующий фактор и угрозу для власти". Похоже, до данной статьи на улице Банковой даже не задумывались над подобной постановкой вопроса. Потому что только после ее появления (а, подчеркнем, прежде репортажи из этого же лагеря публиковались чуть ли не во всех западных изданиях) Министерство обороны Украины издало встревоженное предостережение, явно адресованное Киевской администрации и лично мэру Виталию Кличко. Военное ведомство призвало местные власти не заниматься самоуправством и подчинять будущие "партизанские отряды" строго главнокомандующему Вооруженными силами. Судя по всему, очевидная истина дошла до офиса президента Украины: в условиях тотального разочарования общества и растущего недовольства граждан появление у каждого главы местной администрации своих карманных боевиков, обученных убивать, взрывать и устраивать теракты, станет вскоре неминуемой проблемой для центральной власти. И дело, как мы понимаем, вовсе не в фантастическом российском вторжении. Если кто-то в Киеве все-таки всерьез надеется на то, что женщины и дети будут сдерживать условного противника беспорядочной стрельбой, то ему следует для начала оценить свои шансы на выживание, ведь при такой стрельбе больше всех рискуют как раз свои. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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