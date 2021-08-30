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Украина отдала свой газ на откуп Польше: Топливо начнут выкачивать уже в 2023 году
30 августа 2021, 16:10 • 38 • Политика
Польская компания PGNiG в 2022 году начнёт работы по поиску и добыче газа на Украине. Голубое топливо будут качать примерно в 70 км от Львова.
Польша собирается добывать газ на Украине в 2023 году. Соответствующее соглашение подписали польская энергетическая компания PGNiG и украинская Ukraine ("Энергетические ресурсы Украины", ERU).
Сообщается, что договор предусматривает поиск и добычу природного газа на территории Украины. Работы по поиску газовых месторождений намечены на вторую половину 2022 года, а наладить добычу планируется уже в 2023 году.
- гласит сообщение PGNiG в Twitter.
Уточняется, что добывать газ планируется на Библивской нефтегазовой площади, которая расположена в Львовской области, менее чем в 70 км от Львова. Речь идёт о месторождении, которое разрабатывается уже 60 лет.
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