Украина: от «советской оккупации» до преемницы УНР

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2018-й год для Украины в политическом смысле стал продолжением 2017-го и начался шагами властей (и их заокеанских кукловодов), направленными к полной смене культурно-исторического кода населения страны.

В рождественские дни был разожжён костёр религиозной нетерпимости в отношении Русской православной церкви. Речь идёт об использовании неонацистов из группировки С14, столующихся при киевской власти, которые устроили блокаду Киево-Печерской лавры. Одновременно в Чернигове были закрашены красной краской памятные таблички, установленные на стенах Спасо-Преображенского собора, одного из древнейших в Восточной Европе. В бывшем Днепропетровске (ныне – Днепр) национал-радикалы в Сочельник сорвали богослужение в Свято-Троицком храме. «Я – не христианин» – так начиналось заявление «активистов», затеявших шабаш в церкви и предупредивших, что «это только начало».

«Думаю, после праздников это продолжится с новой силой. Нам надо к этому готовиться. Спокойно, системно, организованно. Кроме нас самих, нашу веру никто не защитит. А нападают они не только на церковь, но и на саму православную веру. Так, как они уже это раньше делали с языком и историей», – обратился к гражданам Украины народный депутат, бывший градоначальник Харькова Михаил Добкин. По его данным, молодчики из С14 буянили под стенами Киево-Печерской лавры по прямому указанию руководства СБУ. Кроме того, утверждает Добкин, атака на православную церковь «очень системно освещалась такими СМИ, как «Радио "Свобода"», «Украинская правда», Эспрессо TV и другими, напрямую связанными с властью или посольством США». Журналисты этих помоек создавали в своих сюжетах иллюзию массовости «народного гнева». А сами «активисты» изображали из себя «простой народ», возмущённый отказом священников отпевать в Запорожье ребёнка, «крещённого» сектантами-филаретовцами, которые упорно выдают религиозно-политическую организацию «Киевский патриархат» за православную церковь.

Украинские телеканалы вообще стали исключать из речи ведущих слово «православие», заменяя его пустой формулировкой «христиане восточного обряда», которой объединяют униатов, сектантов и раскольников-самосвятов. Поскольку православие неразрывно связано с Русским миром, его ненавистники пытаются разорвать эту связь на Украине, одолевая путь от поддержки расстриги Михаила Денисенко до создания «единой поместной церкви», которая сама определяла бы свой статус и (внимание!) являла бы всесмешение православных, грекокатоликов и сектантов. Это антицерковное месиво «западного обряда» должно заменить на Украине Русскую православную церковь в образе УПЦ и православие как таковое. Таков план наступления на Русскую цивилизацию.

Под несуществующую в природе «поместную церковь» с 2017 года на Украине Рождество Христово на государственном уровне второй раз празднуется 25 декабря (а это значит, что и «вторая Пасха» не за горами). Телеканал Эспрессо TV (тот самый, который через шведский спутник начал вещание на Украину без лицензии на третий день евромайдана) уже развернул информационную кампанию в связи с изменениями в календаре. «Празднование Рождества в декабре может стать ещё одним шагом в борьбе с Русским миром на Украине», – внушают православным Украины.

Операция по смене культурно-исторического кода 40-миллионного народа идёт полным ходом. Её исполнители надеются, что вначале государство «осторожно, не задевая привычных обычаев, показывает новый вектор развития», а уже после празднований Рождества и 25 декабря, и 7 января убаюканное двойными выходными общественное сознание «будет готово для изменений календаря». Католический и протестантский праздник, призванный заменить православное Рождество Христово, предлагается жителям Украины так же, как американские плюшки на майдане: под видом дополнительных выходных, развлечений, распродаж и гуляний народу подсовывается отказ от отческих православных традиций – от принадлежности к Русскому миру.

В 2018 году украинская марионеточная власть поведёт ещё более решительное наступление против той части населения, верность которой Русскому миру в прежние годы сломить не удалось. 2017 год заложил основу для этого: скандальный закон об образовании должен за несколько лет полностью вытеснить русский язык из школ. Реформа образования на Украине будет уничтожать предс тавление об «одном народе» , будет ковать национал-патриотов, не чувствующих никаких родственных связей с русским народом, представляющих историю Украины до 1991 года как историю «российской оккупации». В этом направлении Украинский институт национальной памяти (УИНП), не встречая противодействия ниоткуда, уже свернул горы: история Великой Отечественной войны переписана; упоминания о советском наследии Украины под запретом; украинские пособники гитлеровского вермахта возведены в ранг героев; города, сёла, улицы и проспекты переименованы.

Не встречая сопротивления, УИНП торжествует: он добился того, что целый пласт истории УССР – процветающей советской республики – остался лишь в памяти поколения 45+. Хотя часть детей этого поколения сохранит благодаря родителям культурно-исторический код предков, тех, кто занят переделкой населения Украины по формуле «украинцы – не русские», это не смущает: их программа рассчитана на поколения сегодняшних детсадовцев (3+), школьников (6+) и студентов (17+). Никто среди представителей киевского режима и их учителей за океаном не делает проблемы из того, что любимым народным праздником остаётся День Победы, что православие – религия народа на протяжении веков, что русский язык знают почти 100% жителей Украины (к сожалению, уже только разговорный). Действительно, какая проблема? Если народ позволит этому режиму сохраниться, то всё большее количество запретов (книги, фильмы, социальные сети и так далее), всё большее число новых названий и новых дат в календаре, вместо прежних, сделают своё дело.

В первые дни 2018 года из уст директора УИНП Владимира Вятровича прозвучали важные заявления: он предложил считать УССР периодом «советской оккупации», а Украину – преемницей Украинской народной республики 1917-1921 годов. Вспомним, чем завершилась сия афера: бегством Петлюры в Варшаву и заключением с поляками сделки о совместных военных действиях против Советской России в обмен на передачу Польше западноукраинских земель, а затем – разгромом УНР!

УИНП не спит, а действует: обещает новый приступ «масштабной информационной работы» по полной перелицовке представлений о преемственности истории Украины как части Русского мира. На сей раз жителям Украины в дополнение к бандеровщине скормят ещё и петлюровщину.

Сколько, однако, времени отвела история киевскому режиму, узурпировавшему власть над Украиной, неизвестно. Ведь 10-15 лет, нужных для завершения полной переделки народа Украины в «другой» народ, может и не быть – этот режим может плохо кончить гораздо раньше.