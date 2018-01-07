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Украина: от расколотого государства к разорванному

07 января 2018, 02:54  •  286 • Украина
Как нам реорганизовать Украину? Этот вопрос (почти ленинский) сегодня задают себе те, чьи геополитические и внутренние интересы тем или иным образом связаны с Украиной. О реорганизации Украины думают в Америке, в России, в Европе. Все хотели бы видеть Украину другой, но эта другая страна – в разных точках мира видится очень по-разному. Украина по Хантингтону – это cleft state, расколотое государство. Правда, американский политолог ошибся: он считал, что вооружённый конфликт между русским и украинским населением маловероятен из-за принадлежности к одной цивилизации, но жизнь внесла свои коррективы. Теперь Украина балансирует между cleft state и torn state (разорванное государство – страна, в которой правящая верхушка нацелена на изменение модели цивилизации). «Она останется единой, останется расколотой, останется независимой и в целом будет тесно сотрудничать с Россией» – такой прогноз давал Хантингтон по Украине в середине 90-х.
Однако Запад хорошенько поработал над Украиной с тем, чтобы украинцы не чувствовали себя единым народом с русскими, а расколотая Украина дрейфовала в сторону разорванной. В 90-х годах ХХ века невозможно было представить, что на части украинской территории, граничащей с Российской Федерацией, развернётся братоубийственная война, но стоит посмотреть на эту войну сквозь призму концепции Хантингтона – и всё становится на свои места.
Вооружённый конфликт в Донбассе произошёл по той причине, что после государственного переворота 2014 года крестовый поход против Русского мира на Украине объявили люди, не принадлежащие к славянской православной цивилизации. Эти люди втянули в войну часть украинцев с изменённым (повреждённым) культурно-историческим кодом, не чувствующих себя единым народом с русскими. Не будем забывать, что указ о начале войны с Донбассом подписал Александр Турчинов, проповедник секты Livets Ord. Первыми в бой «с москалями» ринулись униаты, а униатские священники открыто объявили вооружённый конфликт «Божьей благодатью». Кроме того, с 1992 года на Украине под видом «Украинской православной церкви» действует религиозно-политическая организация «Киевский патриархат», с 1995 года – под руководством отлучённого от церкви Михаила Денисенко («Филарета»). Именно Денисенко весной 2015 года заявил, что «корень зла находится в тех людях, которые живут в Донбассе». Расстрига твердит также, что «свою вину население Донбасса должно искупить страданиями и кровью».
«Киевский патриархат» – это симулякр, призванный отлучить православных жителей Украины от Русской православной церкви. Чтобы заманить православных Украины в «Киевский патриархат», в ход идёт всё: ложь, липовая статистика, церковное рейдерство, захват храмов канонической церкви. Министр внутренних дел Украины подрядил на капелланство в Нацгвардии исключительно ряженых «священников» Денисенко.
В 2017 году на Западной Украине вызвала скандал брошюра Украинской православной церкви (МП), в которой чётко оговаривалось отношение к АТО: «… в войне, где брат убивает брата, героев быть не может. В гражданской войне не может быть победителя и побеждённого – это горе и беда для ВСЕГО народа». Истерику развёл градоначальник Ивано-Франковска, не жалеющий сил на борьбу с УПЦ (МП) и всячески обласкивающий секту «Киевский патриархат». Галичанский мэр, уверяющий, что Украина «ведёт извечную войну с Москвой», и не на востоке страны, а «внутри», не желает считать украинцев одним народом с русскими, отрицает их принадлежность к одной цивилизации – отсюда и его рассуждения о войне, и планы запретить Украинскую православную церковь.
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Нет сомнения, что 2018 год продолжит тенденцию перекодирования населения Украины – та часть населения, которая не принадлежит к православной цивилизации, будет стремиться захватить всё большее пространство в границах Украины и в умах граждан. Точки приложения усилий ясны, направления ударов сформировались в предыдущие годы и ярко обозначились в 2017-м:
– Украинская православная церковь и материнская Русская православная церковь;
– Донбасс как бастион Русского мира на Украине;
– граждане Украины (в первую очередь украинцы и русские), сохранившие свой культурно-исторический генотип неповреждённым.
В минувшем году киевский режим, находящийся под внешним американским управлением, очень многое сделал для того, чтобы в 2018-м активизировать сразу три войны: войну с русским православием, войну с Донбассом и войну с населением, считающим Украину частью Русского мира.
Во-первых, полностью подготовлены законопроекты, открывающие дорогу захвату православных храмов и приходов (церковное рейдерство), а также полному контролю государства над УПЦ (МП) вплоть до назначений священников. В минувшем году с первой попытки эти законопроекты принять не удалось из-за массовых протестов верующих, но официальный Киев (точнее, Kyiv) обязательно продолжит эти попытки. Ибо изгнание Русской православной церкви в образе УПЦ с Украины, затаскивание православных в сети религиозно-политической организации «Киевский патриархат», а также переориентация их на униатство, протестантство, сектантство или некую «единую поместную церковь» то ли от Рима, то ли от ряженого «митрополита» Мишки Денисенко – одна из главнейших задач киевского режима.
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В-вторых, нападению на храмы УПЦ и церковному рейдерству и без законодательной базы давно дан зелёный свет. Счёт захваченных храмов идёт на десятки, и с каждым разом аппетиты захватчиков растут. Схема отработана: некие «верующие» якобы требуют передать культовые сооружения «Киевскому патриархату» (или униатам). Одно из последних событий – «Правый сектор» (запрещённая в России организация), ссылаясь на «многочисленные обращения жителей Херсона и Херсонской области», потребовал от полиции содействия в передаче двух православных храмов УПЦ «Киевскому патриархату». Один из поводов «отжать» эти храмы сформулирован так: «Эта религиозная организация является частью Русской православной церкви». Комментарии излишни.
В-третьих, 2018 год начался на Украине с разжигания религиозной ненависти в отношении УПЦ (МП) с помощью массированной атаки СМИ: журналисты поведали миру историю о том, как в Запорожье православный священник УПЦ отказался отпевать убитого малыша – тот был «крещён» родителями в «Киевском патриархате». Когда медиаистерика по призыву прессы вылилась в акции противников УПЦ по всей стране, стало ясно, что информационная машина в борьбе с русским православием в новом году будет запущена на полную катушку.
2018 год станет для православных верующих Украины годом нелёгких испытаний. Киевский режим бросит на борьбу против Украинской православной церкви все силы. И в Киеве, и в Вашингтоне, и в Оттаве, и в Лондоне прекрасно понимают, что для Запада разорванная Украина лучше, чем расколотая. Так же хорошо это понимают и в Москве.
(Продолжение следует)
Фото: сайт Свято-Успенской Почаевской Лавры

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