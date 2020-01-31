Украина «освободила» Освенцим и торжественно похоронила своего героя из СС

Если бы эти два события произошли с интервалом в несколько месяцев, никто и не обратил на них внимания. Но, вместе, одновременно, они заиграли омерзительными красками.

Первым отличился президент Зеленский. Помню, кто-то жаловался, что со времен избрания известного комика президентом, он ни разу не пошутил. Немного не так. Он шутит, только шутки гаденькие и не смешные. На памятных событиях в честь годовщины освобождения Освенцима, Зеленский заявил, что «никогда не забудет бойцов ударного батальона 100 львовской дивизии и 1 Украинский фронт». 100 Львовская дивизия изначально формировалась под Бердичевым, Фастовом и Шепетовкой. Потом была переброшена на территорию Белоруссии и пополнялась там, потом в Ленинградский военный округ – участвовала в «Зимней войне». В кровопролитных боях лета 1941 года, дивизия была полностью обескровлена и полностью переформирована в марте 1942 года за счет призывников из Архангельской, Вологодской области и Коми АССР.

Не верю, что опытный юморист Зеленский не знал старый анекдот о том, что «русские в Великой Отечественной не участвовали вообще, в отличии от украинцев из 1 -го и 2-го Украинских фронтов». Хотя, даже троечнику понятно, что фронты называли не по национальному составу солдат и офицеров, а из оперативно-стратегических соображений. У меня бабушка, например, начала воевать на Степном фронте, а закончила на 2-ом Украинском.

На похороны прибыл мэр города и другие официальные лица.Фото: www.youtube.com

На Украине, вообще в последние годы удалось воплотить в реальность массу бородатых анекдотов о ненависти хохлов к москалям. Только смеяться над ними больше не хочется.

Второе событие почти совпало с речью Зеленского в Польше. В Ивано-Франковске торжественно похоронили ветерана СС Михаила Мулика из дивизии СС «Галичина». То, что СС признана на Нюрнбергском процессе «преступной организацией» и охраняла только что «освобожденный» Зеленским концлагерь Освенцим, никого не смутило. На похороны прибыл мэр города и другие официальные лица. Был и почетный караул в реконструкторских копиях формы СС, но со всеми положенными атрибутами – «тотенкопфами» и свастиками. Похоронили героя на Аллее Славы городского кладбища, а расчувствовавшийся мэр Руслан Марцинкив, даже пообещал назвать улицу в честь эсэсовца. Михаил Мулик был уважаемым человеком, а его книга, вышедшая в 2015 году «От сечевых стрельцов – к революции Достоинства», вошла в перечень «общественно значимой литературы Украины».

Историки знают, что в окрестностях Ивано-Франковска за годы войны были уничтожены 50 тысяч евреев, но в надломленном сознании современного украинца это никак не связано с дивизией «Галичина» - она формировалась в Силезии, а боролась с партизанами в Польше и под Львовом, пока, на свою беду, не повстречала под Бродами Красную армию. Где и прекратила свое существование, казалось бы навсегда. Но это наши деды так думали, освобождая Украину.

Был и почетный караул в реконструкторских копиях формы СС, но со всеми положенными атрибутами – «тотенкопфами» и свастиками.Фото: www.youtube.com

Логику поступков и заявлений украинских властей понять невозможно. Потому что там нет логики. Есть «хуторское мышление», инстинктивное, основанное на сиюминутной выгоде. Во все времена, такое поведение заканчивалось плохо для хуторка и его обитателей.

Зеленский повесил вину за Холокост на СССР. Надо ли после такого приглашать президента Украины на празднование 75-летия Победы?

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