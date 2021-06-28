Украина осуществляет мощнейшую экспансию на рынок Китая • 234 • Аналитика © AP Photo / Efrem Lukatsky На прошлой неделе Китай и Украина отмечали десятилетие подписания Совместной декларации об установлении и развитии отношений стратегического партнерства между двумя странами. Точнее, отмечал Китай, который устроил по этому поводу несколько мероприятий, на которых, впрочем, высокие украинские чиновники отметиться не рискнули. И дело тут не в том, что со стороны Украины Совместную декларацию подписал Виктор Янукович, которого в Киеве в 2015 году официально лишили звания президента. А скорее в том, может ли в принципе нынешняя Украина, находящаяся под внешним управлением Запада, иметь отношения стратегического партнерства с Китаем, который на Западе объявлен главным противником. В том числе и на фоне скандала с попыткой китайских инвесторов получить контроль над компанией "Мотор Сич", которая закончилась внесудебной экспроприацией купленного китайцами актива и подачей инвесторами исков в международный арбитраж. Тем не менее Китай на сегодня является главным торговым партнером Украины. Торговля с ним развивается гораздо более ударными темпами, чем с Евросоюзом или любым из его членов. При этом как для Китая, так и для Евросоюза Украина является сырьевым придатком. В этой связи, конечно, напрашивается вопрос: а так ли нужно было Украине губить свою промышленность и в существенной степени государственность ради подписания соглашения об ассоциации с ЕС, если торговлю после этого она наиболее успешно развивает с Китаем, а статус экспортера относительно технологичной продукции практически утратила? Товарооборот Украины с Китаем по итогам пяти месяцев нынешнего года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по данным украинской таможни, на 35 процентов и на 48 процентов — по данным китайского Посольства на Украине. Отрыв от второго по величине внешнеторгового партнера — Польши — уже почти двукратный. Причем и по товарообороту, и, что важнее для Украины, по экспорту. Можно было бы подумать, что скачок связан с низкой базой пандемического 2020 года, но это не так: 2020 год стал рекордным по объему торговли между Украиной и Китаем за всю историю, товарооборот превысил 15,4 миллиарда долларов. Более того, рост товарооборота между странами в последние годы базируется на ускоренном росте экспорта товаров с Украины в Китай. Только в 2020 году украинский экспорт в Китай вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим годом: с 3,6 до 7,1 миллиарда долларов. А по сравнению с последним предмайданным годом экспорт вырос в 2,6 раза. За тот же период украинский экспорт в страны ЕС вырос на 11 процентов (с 16,8 до 18,7 миллиарда долларов). А ведь подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕС в рамках соглашения об ассоциации в свое время подавалось украинцам именно под соусом свободного доступа их товаров на крупнейший мировой рынок. Формально — именно за этот широкий жест со стороны ЕС (который на самом деле очень ограничен мерами нетарифного регулирования) Украина даже официально согласилась на частичный отказ от суверенитета в вопросах технического регулирования, налоговой, таможенной политики и так далее, а неофициально — перешла под внешнее управление в гораздо большей степени. Плюс согласилась на потерю рынка своего главного на тот момент торгового партнера — России. С 2013 по 2020 год украинский экспорт в Россию сократился в 5,6 раза, или на 12,4 миллиарда долларов. Но, как показывает практика китайско-украинских торговых отношений, наращивать торговлю вообще и экспорт в частности абсолютно необязательно путем заключения кабальных договоров, уничтожения своей промышленности и государственности. Другой вопрос, конечно, — структура экспорта. В России Украина потеряла рынок для своей продукции машиностроения, для готовых пищевых продуктов и тому подобных товаров. Около 93 процентов экспорта в Китай составляет железная руда, зерновые, подсолнечное масло и отходы пищевой промышленности в качестве корма для животных. В Евросоюз главные экспортные товары те же плюс черные металлы и изделия из них, древесина и изделия из нее, проводка для автомобилей (ее на Украине не изготавливают, а вручную скручивают по схеме — из-за дешевизны рабочей силы). В сумме эти товары составляют три четверти экспорта в ЕС. Интересно в этой ситуации еще и то, что Китай пока никак не отреагировал на абсолютно хамский факт государственного рейдерства со стороны Украины по отношению к китайским инвесторам, выкупившим контрольный пакет акций компании "Мотор Сич". Посол Китая на Украине Фань Сяньжун на днях даже заявил: "Многие в мире и, конечно, в Китае, следят за тем, какой будет судьба проекта ("Мотор Сич". — Прим. ред.), будет ли справедливо и рационально решен вопрос... Любые решения имеют последствия — я уверен, что украинская сторона это понимает. У нас есть соответствующие контакты. Украинская сторона нас уверяет в том, что она будет защищать законные интересы китайских инвесторов". Есть сомнения, что в Китае всерьез верят в возможность удовлетворения Украиной требований обманутых инвесторов, которые превышают 3,6 миллиарда долларов. Это, скорее, приглашение к диалогу и указание на недопустимость подобных действий в дальнейшем. Фань Сяньжун намекнул и на возможную сферу китайских интересов в случае готовности украинской стороны искать компромисс. В частности, он сказал, что в ближайшее время Украина и Китай подпишут документ о новой форме участия КНР в инфраструктурных проектах на Украине. Но "кидок" с "Мотор Сич" — это далеко не единственная проблема в украинско-китайских отношениях. Не позднее следующего года на Украине прогнозируют дефолт по долгу "Государственной продовольственно-зерновой корпорации", на которую Украина в 2012 году оформила кредит китайского Эксимбанка в сумме 1,5 миллиарда долларов на 15 лет под поставку зерновых. Корпорация находится в предбанкротном состоянии по причине практически полного разграбления — борцы с коррупцией, приведенные к власти Западом, бороться с ней и не думали, зато возглавили и достигли новых высот. Пожалуй, еще важнее проблема внешнего управления Украиной. Экспроприация "Мотор Сич" была проведена по команде из-за океана, в интересах Вашингтона и без какого-либо учета последствий для самой Украины. Разумеется, в условиях обострения противоречий между США и КНР Киеву в любой момент может поступить любой другой самоубийственный приказ по части нанесения ущерба Китаю. И вряд ли в Киеве его ослушаются. Но и Китай не лыком шит. Похоже, наращивая закупки украинских сырьевых товаров, китайские товарищи дают все больше увязнуть коготку украинской птички на китайском рынке: уже почти 15 процентов всего украинского экспорта едет в Китай. Торопиться с какими-то санкциями по отношению к Украине и делать это себе в ущерб Китай точно не будет. Но может настать момент, когда Китай в ответ на недружественные шаги может, скажем, применить эмбарго на поставки украинской продукции, что станет мощнейшим ударом по тщедушной украинской экономике. Обладающая куда более мощной экономикой Австралия не даст соврать: это может быть очень больно. 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