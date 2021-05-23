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Украина останется без Чёрного моря: Генерал ВСУ озвучил условие

23 мая 2021, 03:55  •  199 • Политика
Генерал ВСУ предрёк Украине потерю выхода к Чёрному морю из-за объединения южных и восточных регионов страны в "Новороссию".
Украина может потерять доступ в Азовское море, а следом за ним и в Чёрное. Такой прогноз сделал бывший начальник Генштаба ВСУ генерал Виктор Муженко в эфире YouTube-канала "Апостроф".
Он заявил, что для Украины сохраняется угроза объединения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса с другими южными и восточными регионами Украины в "Новороссию". По словам украинского генерала, в новое образование могу войти территории Херсонской области, Одессы и Северо-Крымского канала. Экс-глава генштаба ВСУ добавил, что такие прогнозы уже делали генералы США Филип Бридлав и Бен Ходжес.
Соответственно, тогда Азовское море уже становится и де-факто внутренним морем Российской Федерации, и по большому счёту и Чёрное море в той ситуации становится тоже практически полностью подконтрольным Российской Федерации,
- продолжил свою мысль Виктор Муженко.
Напомним, что власти Украины сильно боятся, что Россия может взять под свой контроль Северо-Крымский канал, по которому пресная вода раньше поступала на полуостров. В 2014 году канал был перекрыт властями Украины с целью заморить жаждой крымчан, проголосовавших на референдуме за выход из состава Незалежной и за воссоединение с Россией.

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