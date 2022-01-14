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Украина осталась без топлива: Всему виной сбой в электронной системе

14 января 2022, 01:15  •  123 • Политика
На Украине прекратились поставки на АЗС из-за сбоя в системе налоговой службы. "Первые станции начнут останавливаться уже сегодня вечером. Завтра пятница. До выходных можно и не доехать", - предупредил директор консалтинговой группы "А-95".
Украина осталась без топлива из-за сбоя в электронной системе Государственной налоговой службы. Об этом пишет украинское издание "Апостроф" со ссылкой на директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна.
По его словам, в четверг, 13 января, произошёл сбой, из-за которого с самого утра невозможно зарегистрировать акцизные накладные. На практике это означает, что бензовозы и газовозы не могут выехать с хранилищ и привезти топливо на заправочные станции. Потому что перевозка топлива без соответствующих документов законодательно запрещена.
Пара крупных сетей мне подтвердили, что с утра не могут отправить машины на заправки. Думаю, первые станции начнут останавливаться уже сегодня вечером. Завтра пятница. До выходных можно и не доехать,
- заявил изданию директор консалтинговой группы "А-95".
В этой связи он посоветовал украинским водителям заранее запастись топливом, пока это ещё возможно.

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