Украина осталась без медицинских масок. Козлом отпущения делают экс-премьера

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело в отношении экс-премьера Алексея Гончарука. Об этом сообщает РИА ФАН.

Антикоррупционная прокуратура обвиняет политика в халатности. Речь идет о дефиците медицинских масок в стране. Будучи премьер-министром Украины, Гончарук не ввёл запрет на экспорт медицинской продукции, которую в итоге в больших объёмах (более 984 тонн) вывезли из страны.

У украинских СМИ существуют три версии произошедшего: товар вывозили структуры, связанные с членами партии "Слуга народа"; деятельность была пущена на самотёк; выкупили маски структуры, связанные с китайскими властями. Однако пока козлом отпущения делают именно Гончарука.

В результате на Украине в последние недели ощущается острая нехватка масок. Журналист РИА ФАН посетил шесть аптек в нескольких районах Киева, и только в одной маски имелись в наличии.

Как рассказали фармацевты, дефицит связан с тем, что китайские компании выкупают всю произведённую продукцию у фирм-изготовителей. Заказы расписаны на месяц вперед. В результате растут и цены.

"В последние два раза, когда нам завозили маски по 500 штук, сразу приходили перекупщики и выкупали весь товар. После этого мы решили продавать не более 10 штук в одни руки. Но пока продавать нечего", - заявил продавец по имени Богдан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что принятые властями страны меры предосторожности позволили сдержать массовое проникновение и распространение китайского коронавируса. А сразу несколько торговых сетей нарастили в несколько раз поставки продуктов и предметов первой необходимости.

При этом российские правоохранительные органы начали жёстко пресекать деятельность спекулянтов, решивших подзаработать благодаря ажиотажному спросу на медицинские товары. Так, во Владивостоке привлекли к административной ответственности человека, который продавал маски по 150 рублей, передаёт "Вечерняя Москва".