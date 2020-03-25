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Украина осталась без медицинских масок. Козлом отпущения делают экс-премьера

25 марта 2020, 21:35  •  118 • Политика
Украина осталась без медицинских масок на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. При этом главным козлом отпущения может стать бывший премьер-министр Алексей Гончарук.
Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело в отношении экс-премьера Алексея Гончарука. Об этом сообщает РИА ФАН.
Антикоррупционная прокуратура обвиняет политика в халатности. Речь идет о дефиците медицинских масок в стране. Будучи премьер-министром Украины, Гончарук не ввёл запрет на экспорт медицинской продукции, которую в итоге в больших объёмах (более 984 тонн) вывезли из страны.
У украинских СМИ существуют три версии произошедшего: товар вывозили структуры, связанные с членами партии "Слуга народа"; деятельность была пущена на самотёк; выкупили маски структуры, связанные с китайскими властями. Однако пока козлом отпущения делают именно Гончарука.
В результате на Украине в последние недели ощущается острая нехватка масок. Журналист РИА ФАН посетил шесть аптек в нескольких районах Киева, и только в одной маски имелись в наличии.
Как рассказали фармацевты, дефицит связан с тем, что китайские компании выкупают всю произведённую продукцию у фирм-изготовителей. Заказы расписаны на месяц вперед. В результате растут и цены.
"В последние два раза, когда нам завозили маски по 500 штук, сразу приходили перекупщики и выкупали весь товар. После этого мы решили продавать не более 10 штук в одни руки. Но пока продавать нечего", - заявил продавец по имени Богдан.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что принятые властями страны меры предосторожности позволили сдержать массовое проникновение и распространение китайского коронавируса. А сразу несколько торговых сетей нарастили в несколько раз поставки продуктов и предметов первой необходимости.
При этом российские правоохранительные органы начали жёстко пресекать деятельность спекулянтов, решивших подзаработать благодаря ажиотажному спросу на медицинские товары. Так, во Владивостоке привлекли к административной ответственности человека, который продавал маски по 150 рублей, передаёт "Вечерняя Москва".
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