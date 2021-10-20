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Украина осталась без Крыма в приложении американской Apple

20 октября 2021, 00:00  •  75 • Политика
Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / www.globallookpress.com
Ура-патриоты Незалежной пригрозили перейти на музыкальный сервис Spotify
Приложение Apple Music for Artists, которое позволяет смотреть статистику по прослушиванию музыкальных треков, оставило Украину на карте без Крыма. На это обратили внимание украинские пользователи соцсети.
"Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?", – возмутился некто culture_ukraine в "Инстаграме".
Судя по карте, разработчики совершенно справедливо отнесли Крым к России. Некоторые пользователи в своих комментариях пригрозили перейти на музыкальный сервис Spotify, другие признались, что им больно смотреть на такое.
Еще ряд граждан, вероятно, россиян или пророссийски настроенных поддержали Apple, отметив, что программисты проявили "уважение к здравому смыслу".
Добавим, в Незалежной регулярно с 2014 г. впадают в истерику от того, что где-то кто-то по миру изображает Крым в составе Российской Федерации – то в учебниках, то на географических картах, то в буклетах, то в СМИ. Бдительные ура-патриоты соборной тут же забрасывают жалобами иностранные организации, учреждения, а то и посольства других стран.
Конфузами отмечаются и сами украинцы. Последний такой случился с пропагандистским телеканалом "Дом", призванным вещать на неподконтрольные киевскому режиму территории Донбасса и, собственно, в российский Крым. Там местные теледеятели в эфире продемонстрировали карту РФ вместе с Крымским полуостровом.

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