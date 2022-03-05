Украина осталась без Javelin и NLAW. Заявление Минобороны

ВС России уничтожили склад боеприпасов в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.

На территории воинской части в Житомире войсками России были уничтожены склады, где хранились американские ПТРК Javelin и шведские NLAW. Именно это вооружение поставляли на Украину так называемые западные партнёры.

О ликвидации складов сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Больше информации из доклада Минобороны России - в прямой трансляции "Первого русского".