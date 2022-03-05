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Украина осталась без Javelin и NLAW. Заявление Минобороны
05 марта 2022, 11:35 • 453 • Политика
ВС России уничтожили склад боеприпасов в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.
На территории воинской части в Житомире войсками России были уничтожены склады, где хранились американские ПТРК Javelin и шведские NLAW. Именно это вооружение поставляли на Украину так называемые западные партнёры.
О ликвидации складов сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Больше информации из доклада Минобороны России - в прямой трансляции "Первого русского".
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