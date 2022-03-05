Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от у...
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
Главная / Политика

Украина осталась без Javelin и NLAW. Заявление Минобороны

05 марта 2022, 11:35  •  453 • Политика
ВС России уничтожили склад боеприпасов в Житомире, где хранились Javelin и NLAW.
На территории воинской части в Житомире войсками России были уничтожены склады, где хранились американские ПТРК Javelin и шведские NLAW. Именно это вооружение поставляли на Украину так называемые западные партнёры.
О ликвидации складов сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Больше информации из доклада Минобороны России - в прямой трансляции "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


453
Источник
Похожие новости
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
05 марта 2022, 02:15
"Сильнейшая Волноваха": Зеленскому передали привет из 1943 года
05 марта 2022, 04:00
Уход с рынка IT-гигантов – "как крошки на столе": Аналитик объяснил, зачем России устроили бойкот
05 марта 2022, 05:45
"Запах денег чувствует": Сатановский объяснил, как Зеленскому придётся ответить за главную роль
05 марта 2022, 02:15
Зеленский обвинил НАТО в смертях на Украине: "Все, что альянс смог сделать"
05 марта 2022, 08:05
Санкции, говорите? "Удавку" для олигархов оценил Пронько
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2022, 08:30
"Этого вам не показывают по телевизору": Нардеп разоблачил Зеленского
01 марта 2022, 05:05
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно"
04 марта 2022, 01:45
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
03 марта 2022, 05:05
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
02 марта 2022, 02:10
Не удар, а взрыв: Готовится ядерная катастрофа
01 марта 2022, 10:55
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний"
27 февраля 2022, 22:35
Комикам тоже до свидания? "ТНТ" и "Пятница" начали увольнять за политические лозунги
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.