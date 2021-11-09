|
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
09 ноября 2021, 00:45 • 185 • Политика
Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине на основании рамочных договоров. Виновата интеграция с Европой. Поставки могут остановиться уже 9 ноября.
Белоруссия уведомила Украину, что прекращает поставки электроэнергии на основании рамочных договоров. Соответствующие письма от компании "Белэнерго" получили украинские участники энергорынка, включая украинскую госкомпанию "Энергоатом".
На минувшей неделе в связи с нехваткой электроэнергии из-за дефицита топлива для её выработки Украина нарастила импорт электричества из Белоруссии с 5 МВт.ч до 400 МВт.ч. Однако уже в понедельник, 8 ноября, Белоруссия уведомила о прекращении поставок. Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября.
- пишет украинское издание "Экономическая правда" (ЭП).
Причину остановки поставок раскрыл депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. По его словам, Белоруссии просто невыгодно поставлять Украине электроэнергию.
- пояснил он в комментарии изданию.
При этом он отметил, что в письме говорится только о рамочных соглашениях. То есть теоретически импорт электричества из Белоруссии может происходить и дальше, за рамками этих соглашений.
Подпишитесь на нас
185
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 ноября 2021, 14:40
|
03 ноября 2021, 05:50
|
04 ноября 2021, 04:40
|
07 ноября 2021, 05:00
|
04 ноября 2021, 01:05
|
03 ноября 2021, 02:20
|
08 ноября 2021, 07:15