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Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой

09 ноября 2021, 00:45  •  185 • Политика
Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине на основании рамочных договоров. Виновата интеграция с Европой. Поставки могут остановиться уже 9 ноября.
Белоруссия уведомила Украину, что прекращает поставки электроэнергии на основании рамочных договоров. Соответствующие письма от компании "Белэнерго" получили украинские участники энергорынка, включая украинскую госкомпанию "Энергоатом".
На минувшей неделе в связи с нехваткой электроэнергии из-за дефицита топлива для её выработки Украина нарастила импорт электричества из Белоруссии с 5 МВт.ч до 400 МВт.ч. Однако уже в понедельник, 8 ноября, Белоруссия уведомила о прекращении поставок. Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября.
В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединённую энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут,
- пишет украинское издание "Экономическая правда" (ЭП).
Причину остановки поставок раскрыл депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. По его словам, Белоруссии просто невыгодно поставлять Украине электроэнергию.
Причина - средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей. Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети,
- пояснил он в комментарии изданию.
При этом он отметил, что в письме говорится только о рамочных соглашениях. То есть теоретически импорт электричества из Белоруссии может происходить и дальше, за рамками этих соглашений.

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