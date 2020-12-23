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Украина осталась без американской вакцины: Депутат Рады назвал обидную причину
23 декабря 2020, 10:45 • 484 • Политика
Украинский экономист рассказал, из-за чего Pfizer отказал Киеву в вакцине. Оказалось, что американцы не доверяют украинским властям в элементарных вещах.
Украина показательно отказалась от российской вакцины, но не смогла договориться о поставках американской. Почему так произошло, рассказал народный депутат Верховной рады Украины, доктор экономических наук Алексей Плотников.
По его словам, отказ от российской вакцины является исключительно политическим решением, которое к тому же принято не в интересах граждан Украины. А получить американскую вакцину Pfizer помешала дурная репутация Незалежной.
- цитирует Nation News слова Плотникова.
Он уточнил, что в качестве причины названа вероятность нарушения режима хранения препарата. Американцы попросту не поверили, что Киев сможет обеспечить хранение вакцины при температуре -70 градусов по Цельсию.
- подытожил Плотников.
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