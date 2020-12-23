Украина осталась без американской вакцины: Депутат Рады назвал обидную причину

Украина показательно отказалась от российской вакцины, но не смогла договориться о поставках американской. Почему так произошло, рассказал народный депутат Верховной рады Украины, доктор экономических наук Алексей Плотников.

По его словам, отказ от российской вакцины является исключительно политическим решением, которое к тому же принято не в интересах граждан Украины. А получить американскую вакцину Pfizer помешала дурная репутация Незалежной.

Есть информация от фармакологических структур. Они заявляли, что американская компания Pfizer не хочет работать с Украиной,

- цитирует Nation News слова Плотникова.

Он уточнил, что в качестве причины названа вероятность нарушения режима хранения препарата. Американцы попросту не поверили, что Киев сможет обеспечить хранение вакцины при температуре -70 градусов по Цельсию.

Насколько я знаю, сейчас есть попытки закупить американскую вакцину через Польшу, используя страну в качестве посредника. Там всё сложно не с точки зрения рынка и экономики. Здесь политические факторы доминируют,

- подытожил Плотников.