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Украина оскорбила Белоруссию. МИД отправил ноту протеста

10 февраля 2022, 18:30  •  66 • Политика
Белоруссия направила Украине ноту протеста из-за замены белорусского государственного флага в Днепре на флаг оппозиции.
В заявлении белорусского посольства говорится, что это действие оскорбляет жителей Белоруссии. Дипломаты подчеркнули, что замена флага на символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны недопустима.
В связи с произошедшим инцидентом в адрес мэра города Днепра Бориса Филатова направлено обращение посла Белоруссии Игоря Сокола.
Ранее политолог Павел Шипилин назвал единственный способ спасти Украину от свалившихся на неё проблем. Он предупредил Киев: "Запад помогать не будет".

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