Белоруссия направила Украине ноту протеста из-за замены белорусского государственного флага в Днепре на флаг оппозиции.

В заявлении белорусского посольства говорится, что это действие оскорбляет жителей Белоруссии. Дипломаты подчеркнули, что замена флага на символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны недопустима.

В связи с произошедшим инцидентом в адрес мэра города Днепра Бориса Филатова направлено обращение посла Белоруссии Игоря Сокола.

Ранее политолог Павел Шипилин назвал единственный способ спасти Украину от свалившихся на неё проблем. Он предупредил Киев: "Запад помогать не будет".