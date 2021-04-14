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Украина организовала ещё одни учения поближе к России. Под угрозой оказался Крым
14 апреля 2021, 20:20 • 170 • Политика
Украинские власти продолжают обострять военную напряжённость на границе с Россией. СБУ организовала ещё одни антитеррористические учения поближе к своему соседу. Под угрозой оказался Крым.
Об этом в среду сообщила Служба безопасности Украины. Она отметила, что учения проводятся в Херсонской области с участием ВСУ и пограничников. При этом ведомство подчеркнуло, что в ходе мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне и району, расположенному возле границы с Крымом.
В СБУ отметили, что на время тренировки все стратегические объекты Херсонской области будут находиться под усиленной охраной. В первую очередь речь идёт о морских портах, аэропортах, мостах, электростанциях и газодобывающих башнях.
Отметим, что накануне СБУ объявила антитеррористические учения на другом участке границы России и Украины - в Харьковской области. Они тоже проводятся с применением боевого оружия и военной техники. Проведение учений может быть предлогом для размещения сил возле границы на случай вероятного вооружённого конфликта с Россией.
Добавим, что Россия ранее укрепила обороноспособность Крыма после того, как Киев начал перебрасывать силы к границе с полуостровом. Это происходит на фоне самого сильного обострения обстановки в Донбассе за последние годы.
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