Украина организовала ещё одни учения поближе к России. Под угрозой оказался Крым

Украинские власти продолжают обострять военную напряжённость на границе с Россией. СБУ организовала ещё одни антитеррористические учения поближе к своему соседу. Под угрозой оказался Крым.

Об этом в среду сообщила Служба безопасности Украины. Она отметила, что учения проводятся в Херсонской области с участием ВСУ и пограничников. При этом ведомство подчеркнуло, что в ходе мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне и району, расположенному возле границы с Крымом.

Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным, - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что на время тренировки все стратегические объекты Херсонской области будут находиться под усиленной охраной. В первую очередь речь идёт о морских портах, аэропортах, мостах, электростанциях и газодобывающих башнях.

Отметим, что накануне СБУ объявила антитеррористические учения на другом участке границы России и Украины - в Харьковской области. Они тоже проводятся с применением боевого оружия и военной техники. Проведение учений может быть предлогом для размещения сил возле границы на случай вероятного вооружённого конфликта с Россией.

Добавим, что Россия ранее укрепила обороноспособность Крыма после того, как Киев начал перебрасывать силы к границе с полуостровом. Это происходит на фоне самого сильного обострения обстановки в Донбассе за последние годы.