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Украина опять нажаловалась европейцам на Россию

23 февраля 2021, 17:10  •  78 • Политика
Флаг Украины. Eduard Kislinsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Киев обвиняет Москву в физическом устранении неугодных
Власти Незалежной не оставляют попыток насолить нашей стране. Представители киевского режима в очередной раз подали жалобу в ЕСПЧ. Теперь украинцы обвиняют Россию в целенаправленном убийстве лиц, стоящих в оппозиции к официальным властям.
Высокопоставленные украинцы накатали пасквиль на Кремль еще 19 февраля. По уже устоявшейся традиции никаких доказательств в документе не приводится. При этом в жалобе даже не указано, какие конкретно инциденты имеет в виду Киев.
Украинцы пишут, что их весьма беспокоит якобы продолжающаяся практика по организации убийств противников Кремля, которая (по мнению Незалежной) ведется с одобрения руководства России.
В том же документе представители киевского режима утверждают, что Москва специально вставляет палки в колеса при расследовании такого рода инцидентов, пишет РИА Новости. Украинцы подчеркивают, что "страшные преступления" Россия якобы осуществляет не только на собственной территории, но и на европейских землях.
Между тем, Украина все также пользуется энергетическими ресурсами нашей страны. Как отметил исполняющий обязанности министра энергетики Незалежной Юрий Витренко, на данным момент Киев не в состоянии отказаться от российской электроэнергии.

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