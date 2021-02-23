Флаг Украины. Eduard Kislinsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Киев обвиняет Москву в физическом устранении неугодных

Власти Незалежной не оставляют попыток насолить нашей стране. Представители киевского режима в очередной раз подали жалобу в ЕСПЧ. Теперь украинцы обвиняют Россию в целенаправленном убийстве лиц, стоящих в оппозиции к официальным властям.



Высокопоставленные украинцы накатали пасквиль на Кремль еще 19 февраля. По уже устоявшейся традиции никаких доказательств в документе не приводится. При этом в жалобе даже не указано, какие конкретно инциденты имеет в виду Киев.

Украинцы пишут, что их весьма беспокоит якобы продолжающаяся практика по организации убийств противников Кремля, которая (по мнению Незалежной) ведется с одобрения руководства России.

В том же документе представители киевского режима утверждают, что Москва специально вставляет палки в колеса при расследовании такого рода инцидентов, пишет РИА Новости. Украинцы подчеркивают, что "страшные преступления" Россия якобы осуществляет не только на собственной территории, но и на европейских землях.

Между тем, Украина все также пользуется энергетическими ресурсами нашей страны. Как отметил исполняющий обязанности министра энергетики Незалежной Юрий Витренко, на данным момент Киев не в состоянии отказаться от российской электроэнергии.