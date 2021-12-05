Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курила...
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
Главная / Украина

Украина опять истерит: Витренко назвал решение ФРГ по «Северному потоку – 2» издевательством

05 декабря 2021, 15:35  •  280 • Украина

Решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), позволяющее компании Nord Stream 2 AG создать и зарегистрировать свое дочернее предприятие на территории ФРГ, не понравилось украинской компании «Нафтогаз». Глава компании Юрий Витренко назвал решение BNA «издевательство над правилами ЕС».

Об этом сообщает Euractiv.

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — возмутился Витренко.

Глава «Нафтогаза» хочет, чтобы на всех участках трубопровода было заполнение «альтернативными поставщиками газа».

По его словам, в основе дела лежит полное применение Третьего энергопакета (законодательство ЕС по либерализации газового и электрического рынков – ред.) на всем протяжении трубопровода от берегов России до Германии, включая «недискриминационный доступ третьих сторон».

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя RT заявление Витренко, подчеркнул, что Украина «впадает в некую истерию, как только появляются очередные новости о «Северном потоке – 2»».

«Учитывать мнение Украины против запуска газопровода никто не будет, зима ожидается очень морозной, и Европе очень нужен газ. Германия понимает важность объекта и стремится стать энергетически независимой», — указал парламентарий.

Он уверен, что немцы не заинтересованы в затягивании сроков сертификации газопровода.

«Кроме того, при запуске газопровода Германия может стать крупнейшим игроком на газовом рынке Европы и обойдёт в этом Украину, которая в свои лучшие времена переправляла через свою территорию свыше 100 млрд куб. м российского газа в год», — аргументировал Белик.

Как заверил депутат, Россия не вмешивается в процесс сертификации газопровода.

Напомним, ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».


Позднее стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии дало возможность компании оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку». Таким образом российский «Газпром» сможет обойти ограничения по Третьему энергетическому пакету Европейского союза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



280
Источник
Похожие новости
02 декабря 2021, 17:00
Минобороны Украины намеревается отправить родственников воюющих на Донбассе военных на левобережную часть страны
03 декабря 2021, 21:35
Ницой требует привлечь Зеленского к ответу за употребление «московского языка» на пресс-марафоне
02 декабря 2021, 22:50
Луценко перенёс «госпереворот» на 20-е числа января
04 декабря 2021, 12:10
Молдавию ждут новые протесты
02 декабря 2021, 22:50
Нуланд: большинство россиян хотели бы жить в такой стране, как Украина
03 декабря 2021, 15:45
Американцы втридорога сбывают Украине бэушные атомные блоки для АЭС
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2021, 19:40
Сатановский назвал способ быстро решить конфликт в Донбассе: Всего неделя
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
28 ноября 2021, 16:10
Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам
01 декабря 2021, 23:30
Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
30 ноября 2021, 13:40
Завтрашнее выступление Владимира Зеленского в парламенте может принести ему неприятный сюрприз
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"
30 ноября 2021, 17:10
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незамеченного" обстрела
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.