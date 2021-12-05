Украина опять истерит: Витренко назвал решение ФРГ по «Северному потоку – 2» издевательством

Решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), позволяющее компании Nord Stream 2 AG создать и зарегистрировать свое дочернее предприятие на территории ФРГ, не понравилось украинской компании «Нафтогаз». Глава компании Юрий Витренко назвал решение BNA «издевательство над правилами ЕС».Об этом сообщает Euractiv.«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — возмутился Витренко.Глава «Нафтогаза» хочет, чтобы на всех участках трубопровода было заполнение «альтернативными поставщиками газа».По его словам, в основе дела лежит полное применение Третьего энергопакета (законодательство ЕС по либерализации газового и электрического рынков – ред.) на всем протяжении трубопровода от берегов России до Германии, включая «недискриминационный доступ третьих сторон».Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя RT заявление Витренко, подчеркнул, что Украина «впадает в некую истерию, как только появляются очередные новости о «Северном потоке – 2»».«Учитывать мнение Украины против запуска газопровода никто не будет, зима ожидается очень морозной, и Европе очень нужен газ. Германия понимает важность объекта и стремится стать энергетически независимой», — указал парламентарий.Он уверен, что немцы не заинтересованы в затягивании сроков сертификации газопровода.«Кроме того, при запуске газопровода Германия может стать крупнейшим игроком на газовом рынке Европы и обойдёт в этом Украину, которая в свои лучшие времена переправляла через свою территорию свыше 100 млрд куб. м российского газа в год», — аргументировал Белик.Как заверил депутат, Россия не вмешивается в процесс сертификации газопровода.Напомним, ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».Позднее стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии дало возможность компании оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку». Таким образом российский «Газпром» сможет обойти ограничения по Третьему энергетическому пакету Европейского союза.