Российское право вето в Совете Безопасности ООН оказалось под угрозой из-за высказывания Сергея Кислицы - постоянного представителя Украины при организации. Он опять бездоказательно обвинил Россию в участии в военном конфликте на территории ДНР и ЛНР.

Заявление Кислица сделал в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН, которое посвящено ситуации в Донбассе. При формулировании повестки была использована формулировка "ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Постпред Украины при ООН заявил, что Москве необходимо всё время напоминать об обязательствах, так как она является стороной конфликта. При этом он упомянул, что РФ отрицает участие в конфликте.

По словам Кислицы, "перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными. Украинский дипломат опять бездоказательно обвинил Россию.

"Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии", - произнёс он, но ни одного факта для подтверждения своих слов не привёл.

Кислица отметил, что России нужно запретить "использовать право вето".

Россия множество раз говорила о том, что в конфликте на востоке Украины не участвует. Киев продолжает выдвигать обвинения. Даже глава специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик подтверждал: российских военнослужащих на территории Донбасса наблюдатели не видели.