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Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе

28 ноября 2019, 13:54  •  135 • Украина
Государственная пограничная служба Украины сообщила о новом порядке пересечения линии соприкосновения в Донбассе, который начинает действовать с 28 ноября.
 
© Сергей Аверин РИА Новости
 

«Сегодня, 28 ноября, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту. При этом сопровождающие детей должны иметь разрешение на въезд на данную территорию.

Взрослые граждане Украины, а также лица без гражданства и иностранцы могут пересекать линию соприкосновения при предъявлении любого документа, удостоверяющего личность, а также разрешения на въезд.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что благодаря разведению сил на трёх участках региона повысилась безопасность.

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