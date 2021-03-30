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Украина опрометчиво сделала из России своего врага – Бортник

30 марта 2021, 22:50  •  140 • Украина

В 2014 году Украина сделала из России своего противника, и теперь имеет у своих границ многочисленные войска, развитую военную инфраструктуру и постоянные учения.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Руслан Бортник.

«Нужно понимать, что до 2014 года у России вообще не было войск на границе с Украиной. Мы же были западным приграничьем СССР. Россия только после 2014 года начала развивать свою инфраструктуру вооружённых сил на приграничных с Украиной территориях. У Украины тоже не было войск на границе с Россией.

Сейчас на границе действительно становится войск всё больше и больше. Действительно, Россия на учениях тренирует выдвижение на Запад, потому что основной российский противник находится на Западе, прежде всего это НАТО, ну и конечно Украина в нынешнем виде. Доля правды в том, что Россия стягивает войска, есть, но это не означает, что Россия готовится напасть на Украину и развязать большую войну», – считает Бортник.

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