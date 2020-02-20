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Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов

20 февраля 2020, 10:39  •  193 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
На этой неделе на Украине отмечаются два знаковых юбилея. Точнее, один из них действительно с размахом празднуется в стране, а второй, связанный с истинным украинским героем, отмечают скорее за ее пределами, в России и во Франции. Знаковость — как раз в подходе Киева к двум датам, который наглядно свидетельствует о том, чью сторону истории Второй мировой войны в итоге выбрала нынешняя украинская власть.
Один из этих юбилеев не очень "круглый": 115-летие писателя Уласа Самчука, которого современная псевдоисторическая пропаганда называет не иначе как "украинским Гомером". Можно долго спорить о том, насколько "гомерическими" были людоедские произведения сего автора, но бесспорным фактом его биографии является тесное сотрудничество с нацистами.
Отрицать это бессмысленно хотя бы потому, что в 1941-42 годах Самчук публиковал свою апологетику Гитлера открыто, в газете "Волынь", которую лично редактировал, не просто не скрываясь под псевдонимом (как более дальновидные коллаборационисты), а даже бравируя идейной близостью к нацистам. Так, в первом же номере этой газеты, которая издавалась геббельсовским отделом пропаганды в столице "рейхскомиссариата Украина" Ровно, Самчук скромно разместил рядом два портрета — немецкого фюрера и себя самого. Все это сопровождалось хвалебной одой Гитлеру за личной подписью главного редактора "Волыни".
И такие оды Самчук публиковал чуть ли не в каждом номере. Анализируя очередную речь Гитлера, он провозглашал: "Это та непобедимая духовная и моральная мощь, которая на протяжении веков формировала и закаляла тот народ. Это те множественные поколения бессмертных носителей творческого духа того народа, который в своем завершении выступает сегодня во главе исторических событий под руководством своего могучего Вождя". После такого славословия в адрес лидера нацистской Германии сложно сомневаться в коллаборационизме "украинского Гомера".
А вот что он писал в марте 1942 года: "Фюрер Великогермании, со своими рыцарскими солдатами принес нам свободу. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЭТОГО! (выделено в оригинале. — Прим. авт.) Мы благодарим Фюрера Адольфа Гитлера и победоносных немецких солдат, обрабатывая с удвоенной заботой нашу землю". Повторимся, таких панегириков за авторством Самчука опубликовано немало.
Но помимо безудержного восхваления Гитлера и идей нацизма, главред "Волыни" постоянно продвигал еще и идеи холокоста. Он радостно приветствовал истребление евреев Ровно и Киева. Немало его заметок и статей посвящено идеологическому обоснованию холокоста. "Там, где строится Украинская держава, там (евреев) нет", — писала газета Самчука 27 ноября 1941 года. Неудивительно, что посольство Израиля выразило протест против включения Верховной радой Украины юбилея этого деятеля и ряда таких же коллаборационистов в список памятных дат на нынешний год.
Что, в свою очередь, вызвало возмущение идеологов современного украинского национализма. Активистка "Свободы" Ирина Фарион назвала заявление посольства "хамским" и подчеркнула: "Слышите, Государство Израиль? Газета "Волынь" стала рупором идей украинцев в борьбе за свою соборную украинскую национальную державу".
На днях она же, кстати, отреагировала на призыв израильского "Яд Вашем" не чествовать другого украинского коллаборациониста тем, что (вполне в духе нацистской газеты Самчука) обвинила евреев в организации голода 1930-х годов: "Организовали нам голодомор, теперь руками бесноватой черни захватили власть, так еще и суют свои грязные лапы к нашим известным личностям".
Когда же Фарион обвинили в антисемитизме, она спокойно ответила: "Честно говоря, даже не знаю, что это такое". Интересно, президент Украины Владимир Зеленский, заявив недавно в интервью израильской газете, что у него в стране якобы нет антисемитизма, тоже не знает, что это такое, или не подозревает о существовании Фарион?
Как бы то ни было, несмотря на призывы Израиля, не самый круглый юбилей Уласа Самчука на Украине отметили с размахом. Во всяком случае, в Ровно праздновали на муниципальном уровне. У памятника Самчуку, в музее Самчука прошло немало мероприятий, в том числе с привлечением школьников — для них даже организовали турнир по настольным играм в честь нацистского коллаборациониста. На эту годовщину откликнулись Союз писателей Украины и масса основных СМИ, включая традиционные западные "голоса".
А вот куда более круглый юбилей истинного украинского героя там фактически "не заметили". Речь идет о 100-летии советского лейтенанта Василия Порика, уроженца нынешней Винницкой области, Героя Советского Союза и героя французского Сопротивления. Хотя этот юбилей тоже включили в список памятных дат на этот год, украинские СМИ его просто проигнорировали. О нем активно писали российские СМИ, его вспомнили во Франции, откликнулся даже российский МИД, но не общеукраинские официальные органы. Видимо, тот факт, что Порик был убежденным коммунистом и возглавлял во Франции батальон имени Сталина, не вписывается в современные представления декоммунизированной Украины об "истинных героях".
Подходом к этим двум памятным датам Киев самым наглядным образом продемонстрировал, чью сторону в истории Второй мировой войны он выбирает. Что бы Зеленский ни говорил в своем новогоднем обращении (кстати, замысловатым образом сплагиатив слова того самого Самчука, напечатанные в той самой нацистской газете в 1941 году) о том, что ему все равно, в честь кого названа улица, если она заасфальтирована, на деле Украина последовательно ставит в этой истории на проигравшую сторону.
Что ж. Тем циничнее будет звучать призыв о необходимости "примирения" между бандеровцами и ветеранами войны, который мы наверняка, по уже сложившейся традиции, услышим из уст украинских чиновников к 75-летию Победы над нацизмом и той самой бандеровщиной. Как видим, на практике все разговоры о "примирении" с коллаборационистами ведут к возвеличиванию откровенных нацистов и забвению истинных победителей той войны.

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