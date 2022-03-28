Украина оправдывает пытки, Киев готовят к уличным боям • 102 • Украина

Он попыток умолчать или опровергнуть факт пыток и убийств украинскими военными пленных Украина перешла к грубо состряпанным фейкам. Киев начинают готовить к уличным боям



Видео, на котором украинские военные стреляют пленным в ноги и издеваются над умирающими пленными, дошло до Офиса президента Украины.



Уже вечером 27 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии адвокату Марку Фейгину заявил: будет расследование инцидента.



«У нас к таким случаям относятся крайне жёстко. Будет расследование. Я неоднократно официально призывал с трибуны и сегодня призвал еще раз — мы не издеваемся над пленными. Мы европейская армия, европейское государство», — заявил Арестович.



По его словам, даже если у украинского военного, издевающегося над пленными, кто-то погиб в Харькове (считается, что видео снято под Харьковом), «это объясняет, но не оправдывает».



«Это военное преступление, признаки военного преступления, которое не имеет ни срока давности, ни амнистии», — заявил Арестович.



А вот у украинского военного командования свой взгляд на преступления подчинённых.



«В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы «украинских военных» к «российским военнопленным». Отмечаю, военнослужащие Вооружённых сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права. Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам», — заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.





Однако на бесчеловечное отношение украинских военных уже обратили внимание даже те западные журналисты, которые обычно охотно поддерживают Украину.



«Даже если это не то, о чем мы хотели бы сообщить, об этом всё равно нужно сообщать», — заявил немецкий журналист-русофоб Джулиан Рёпке.



Его сюжет был озаглавлен «Украинские военные преступления против русских».



На следующий день Украина «перешла в наступление». Украинские блогеры и националисты, среди которых и Сергей Стерненко начали распространять якобы приказ Минобороны РФ об изготовлении поддельных видео с целью дискредитации ВСУ.



Сама распространяемая украинцами бумага изобиловала ошибками: «исполняющий обязаности» вместо «исполняющий обязанности», использование конструкций «в связи», «в свою очередь», что нехарактерно для приказов Минобороны РФ.



Последнее у себя на странице в Telegram-канале распространило комментарий одного из исследователей по поводу украинской фальшивки.



«Управление, указанное в документе, в структуре Министерства обороны вообще отсутствует. И, наконец, приказ — это документ, который правоустанавливает действие. Порядок исполнения действия определяется указанием, а не приказом. Много вопросов вызывает и печать на документе — она неразборчива», — указывалось в комментарии.



К тому времени стал уже известно и место расстрела украинцами российских военнопленных. Это — Малороганский молокозавод.



Более того, 28 марта появились и новые видео с убийствами пленных. Одно из них прокомментировал у себя в Τelegram-канале Анатолий Шарий.



«Воины света, воины добра. Убивает связанного, обожжённого пленного ножом. Мрази и убийцы», — отметил он.



На видео российского военнопленного по имени Пётр, которого до этого облили бензином и подожгли, а перед этим и отрезали палец, убивают ножом.



«И так будет с каждым врагом», — говорит украинский военный на видео.



Его удалось идентифицировать — это Руслан Миронюк из Винницы. В издевательствах над военнопленным ему помогал его земляк Руслан Олейник.



Примечательно, что на Украине такое поведение с пленными оправдывают.



«У меня аж настроение улучшилось. После того, как я посмотрел это видео (первое резонансное видео с пленными — Ред.). Мне понравилось», — заявил бывший сотрудник украинского парламентского телеканала «Рада» Сергей Иванов.



Его соведущий, работавший с Офисом президента политтехнолог Владимир Петров во время одного из своих предыдущих стримов, накануне, 27 марта заявил, что не прочь бы и сам попытать пленного.



«Я в детстве мечтал быть хирургом <> Можно сделать и такую «распаковку»: посмотреть, что там внутри у людей», — заявил Петров, заявив, что Арестович не может ему ничего запретить, т.к. сам Петров не военный.



А на следующий день он отметил, что считает пытки российских военнопленных оправданными, поскольку это — «военное преступление, которое совершается с признаками справедливости». Но в этом стриме Петров заявил, что выступает не как политтехнолог, а как частное лицо.



Сейчас Петров и Иванов живут и работают в Киеве — городе, который власть, похоже начинает готовить к уличным боям.



Не тонкие намёки



Как рассказала 28 марта заместитель председателя Комитета парламента по правовой политике, член фракции партии «Слуга народа» Ольга Совгиря, народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру и последствия запрета 11 партий, деятельность которых приостановил ранее Совет национальной безопасности и обороны.



Как заявила Совгиря, в условиях военного положения дела о запрете политической партии как суду первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.



«Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам окончательно и кассационному обжалованию не подлежит», — отметила Ольга Совгиря.



Законопроект предусматривает, что административное дело о запрете партии рассматривается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.



«В случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и её структурных образований переходят в собственность государства, о чем говорится в решении суда», — заявила Совгиря.



Примечательно, что такой законопроект косвенно намекает на то, что украинская власть рассматривает, пускай пока и весьма осторожно, возможность переезда из Киева. На это указывает подсудность дел о запрете партий суду в округе, включающем Львов.



Ещё одним признаком, по которому можно сказать о том, что украинская столица готовится к уличным боям, стала защита памятников.



«Друзья, Киев продолжает обороняться. Мы отстаиваем право на своё будущее и культуру. Киевские памятники укрепляют и защищают», — сообщил 28 марта мэр Киева Виталий Кличко.



У себя на странице в соцсетях он распространил видео, которое свидетельствует, что в Киеве решили взять пример с Одессы, заложившей песками памятник дюку Ришелье. Памятники Богдану Хмельницкому, княгине Ольге, святым Кириллу и Мефодию, апостолу Андрею, а также памятник Тарасу Шевченко начали укутывать защитными сетками и обкладывать мешками с песком.



Тем временем обстановка и рядом с украинской столицей, и в целом на Украине остаётся напряжённой.



Он попыток умолчать или опровергнуть факт пыток и убийств украинскими военными пленных Украина перешла к грубо состряпанным фейкам. Киев начинают готовить к уличным боямВидео, на котором украинские военные стреляют пленным в ноги и издеваются над умирающими пленными, дошло до Офиса президента Украины.Уже вечером 27 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии адвокату Марку Фейгину заявил: будет расследование инцидента.«У нас к таким случаям относятся крайне жёстко. Будет расследование. Я неоднократно официально призывал с трибуны и сегодня призвал еще раз — мы не издеваемся над пленными. Мы европейская армия, европейское государство», — заявил Арестович.По его словам, даже если у украинского военного, издевающегося над пленными, кто-то погиб в Харькове (считается, что видео снято под Харьковом), «это объясняет, но не оправдывает».«Это военное преступление, признаки военного преступления, которое не имеет ни срока давности, ни амнистии», — заявил Арестович.А вот у украинского военного командования свой взгляд на преступления подчинённых.«В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы «украинских военных» к «российским военнопленным». Отмечаю, военнослужащие Вооружённых сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права. Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам», — заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.Однако на бесчеловечное отношение украинских военных уже обратили внимание даже те западные журналисты, которые обычно охотно поддерживают Украину.«Даже если это не то, о чем мы хотели бы сообщить, об этом всё равно нужно сообщать», — заявил немецкий журналист-русофоб Джулиан Рёпке.Его сюжет был озаглавлен «Украинские военные преступления против русских».На следующий день Украина «перешла в наступление». Украинские блогеры и националисты, среди которых и Сергей Стерненко начали распространять якобы приказ Минобороны РФ об изготовлении поддельных видео с целью дискредитации ВСУ.Сама распространяемая украинцами бумага изобиловала ошибками: «исполняющий обязаности» вместо «исполняющий обязанности», использование конструкций «в связи», «в свою очередь», что нехарактерно для приказов Минобороны РФ.Последнее у себя на странице в Telegram-канале распространило комментарий одного из исследователей по поводу украинской фальшивки.«Управление, указанное в документе, в структуре Министерства обороны вообще отсутствует. И, наконец, приказ — это документ, который правоустанавливает действие. Порядок исполнения действия определяется указанием, а не приказом. Много вопросов вызывает и печать на документе — она неразборчива», — указывалось в комментарии.К тому времени стал уже известно и место расстрела украинцами российских военнопленных. Это — Малороганский молокозавод.Более того, 28 марта появились и новые видео с убийствами пленных. Одно из них прокомментировал у себя в Τelegram-канале Анатолий Шарий.«Воины света, воины добра. Убивает связанного, обожжённого пленного ножом. Мрази и убийцы», — отметил он.На видео российского военнопленного по имени Пётр, которого до этого облили бензином и подожгли, а перед этим и отрезали палец, убивают ножом.«И так будет с каждым врагом», — говорит украинский военный на видео.Его удалось идентифицировать — это Руслан Миронюк из Винницы. В издевательствах над военнопленным ему помогал его земляк Руслан Олейник.Примечательно, что на Украине такое поведение с пленными оправдывают.«У меня аж настроение улучшилось. После того, как я посмотрел это видео (первое резонансное видео с пленными — Ред.). Мне понравилось», — заявил бывший сотрудник украинского парламентского телеканала «Рада» Сергей Иванов.Его соведущий, работавший с Офисом президента политтехнолог Владимир Петров во время одного из своих предыдущих стримов, накануне, 27 марта заявил, что не прочь бы и сам попытать пленного.«Я в детстве мечтал быть хирургом <> Можно сделать и такую «распаковку»: посмотреть, что там внутри у людей», — заявил Петров, заявив, что Арестович не может ему ничего запретить, т.к. сам Петров не военный.А на следующий день он отметил, что считает пытки российских военнопленных оправданными, поскольку это — «военное преступление, которое совершается с признаками справедливости». Но в этом стриме Петров заявил, что выступает не как политтехнолог, а как частное лицо.Сейчас Петров и Иванов живут и работают в Киеве — городе, который власть, похоже начинает готовить к уличным боям.Как рассказала 28 марта заместитель председателя Комитета парламента по правовой политике, член фракции партии «Слуга народа» Ольга Совгиря, народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру и последствия запрета 11 партий, деятельность которых приостановил ранее Совет национальной безопасности и обороны.Как заявила Совгиря, в условиях военного положения дела о запрете политической партии как суду первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.«Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам окончательно и кассационному обжалованию не подлежит», — отметила Ольга Совгиря.Законопроект предусматривает, что административное дело о запрете партии рассматривается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.«В случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и её структурных образований переходят в собственность государства, о чем говорится в решении суда», — заявила Совгиря.Примечательно, что такой законопроект косвенно намекает на то, что украинская власть рассматривает, пускай пока и весьма осторожно, возможность переезда из Киева. На это указывает подсудность дел о запрете партий суду в округе, включающем Львов.Ещё одним признаком, по которому можно сказать о том, что украинская столица готовится к уличным боям, стала защита памятников.«Друзья, Киев продолжает обороняться. Мы отстаиваем право на своё будущее и культуру. Киевские памятники укрепляют и защищают», — сообщил 28 марта мэр Киева Виталий Кличко.У себя на странице в соцсетях он распространил видео, которое свидетельствует, что в Киеве решили взять пример с Одессы, заложившей песками памятник дюку Ришелье. Памятники Богдану Хмельницкому, княгине Ольге, святым Кириллу и Мефодию, апостолу Андрею, а также памятник Тарасу Шевченко начали укутывать защитными сетками и обкладывать мешками с песком.Тем временем обстановка и рядом с украинской столицей, и в целом на Украине остаётся напряжённой. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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