Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / Политика

Украина окончательно отказалась сотрудничать с Россией в военной сфере

27 июля 2020, 16:05  •  44 • Политика
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Киеве считают, что еще шесть лет назад нужно было всерьез заняться импортозамещением в ВПК
Между Россией и Украиной на сегодняшний момент невозможно никакого военно-технического сотрудничества. Об этом заявил вице-премьер страны, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
"Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с Российской Федерацией быть не может в принципе. На самом деле, я еще в 1990-х об этом говорил", – цитирует РИА "Новости" украинского чиновника.
По его словам, Москва якобы еще 30 лет назад пыталась отстранить Киев от сотрудничества в сфере ВПК. Министр полагает, что Незалежная должна была с 2014 года начать программу импортозамещения в рамках реформирования отечественной оборонки, пишет издание LB.ua.
Отечественным предприятиям необходимо искать пути на рынки Европы, США и Азии, поскольку "мир на одной стране клином не сошелся", пояснил пан Уруский.
Напомним, в мае 2015-го постмайданные вожди в одностороннем порядке разорвали договор о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и Россией, действовавший с 1993 года. Тогдашний глава украинского кабмина Арсений Яценюк сообщил, что РФ "представляет опасность для безопасности и территориальной целостности" Незалежной, поэтому Киев и расторгает соглашение.
На прошлой неделе в Белгородской области таможенники МАПП "Нехотеевка" во время досмотра пассажирского автобуса, который ехал на Украину, в багажнике обнаружили незадекларированный груз – 129 деталей, предназначенных для авиационной техники, пишет "Регнум". Рыночная стоимость оборудования составляет 3 млн 182 тыс. 493 рубля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
27 июля 2020, 01:05
В Госдуме раскритиковали Зеленского после разговора с Путиным
27 июля 2020, 12:05
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
27 июля 2020, 05:05
"Я не калькулятор": Жители Хабаровска выслушали Дегтярёва
27 июля 2020, 07:05
Россия не разорвана в клочья, Обама седеет... Русский опыт поможет выстоять и Китаю
27 июля 2020, 01:05
В Совфеде оценили разговор Путина с Зеленским
27 июля 2020, 11:05
Киев спешно перебрасывает в Донбасс миротворцев "с боевым опытом"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2020, 21:05
"Обманул по-крупному": Как Путин обошёлся с бунтовщиком, рассказал Марат Баширов
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультиматум
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
24 июля 2020, 03:05
"Очень серьёзно": Две ошибки, совершённые на Дальнем Востоке, могут привести к бунту​
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.