Украина окончательно отказалась от русского языка • 157 • Аналитика

Киев упустил очередной шанс если не остановиться на ведущем его в пропасть пути русофобии, то хотя бы замедлить свое движение по нему. Верховная рада Украины с треском провалила голосование по постановлению парламента, которым предлагалось отменить дискриминационный в отношении русскоязычного населения страны новый закон об образовании. В сессионном зале нашлось всего 58 депутатов, поддержавших постановление. Остальные же выступили категорически против. Впрочем, удивительно скорее то, что в нынешних условиях подобное «непатриотичное» начинание вообще смогло дойти до парламентского голосования…



Напомним, речь идет об украинском законе №0901 о среднем образовании, в соответствии с которым изучение русского, приравненного там к «языкам национальным меньшинств», будет возможно исключительно в детских садах и младших классах начальной школы. Далее – только «мова», причем при изучении всех до одного предметов и дисциплин, вне зависимости от желания детей и их родителей. Исключение – только для частных школ, которые сегодня не по карману абсолютному большинству жителей «нэзалэжной», на каком бы языке они ни говорили. Данные нормы были подвергнуты критике со стороны Венецианской комиссии, в специальном докладе которой подчеркивалась «особая роль» русского языка на Украине. Впрочем, к этим выводам «европейских партнеров» Киев не прислушался, как и ко всем прочим, идущим вразрез с проводимой им националистической внутренней политикой.







23 января нынешнего года была предпринята последняя отчаянная попытка заблокировать дальнейшее прохождение попирающего права миллионов жителей страны закона – народными депутатами от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Натальей Королевской и Михаилом Папиевым был зарегистрирован проект постановления, требовавшего пересмотра данного закона как нарушающего не менее пяти статей Конституции и явно дискриминационного. До рассмотрения этого проекта спикер парламента не мог поставить свою подпись под позорным документом и направить его на подпись президенту страны. Однако, как уже было сказано выше, демарш потерпел полнейшее фиаско и более воспрепятствовать воплощению в жизнь очередного шага к тотальной и принудительной «украинизации» вряд ли как-либо возможно.



При этом говоря о том, что законом № 0901 попираются права и игнорируется воля огромного количества украинских граждан, протестовавшие против него нардепы нисколько не грешили против истины. Согласно данным исследований, проведенных теми, кого совершенно невозможно заподозрить в принадлежности к «кремлевским пропагандистам», а именно аналитиками компании Google, абсолютное большинство украинцев используют в общении русский язык, а не «мову». Обмануть современную технику, как известно, крайне проблематично. Беспристрастные электронные счетчики компании совершенно точно определили, что количество поисковых запросов на русском языке более чем в 8 раз превышает число аналогичных поисковых запросов на украинском. Но разве ж это аргумент для кого-нибудь во властных кругах Киева, вынужденных чуть ли не на каждом шагу «прогибаться» перед ультранационалистическими маргиналами?



Самое обидное, что претензии, высказанные по тому же самому поводу со стороны Венгрией, Украине удовлетворить пришлось. Закон был принят с учетом внесенных ею замечаний. И это при том, что количество говорящих на венгерском жителей страны в разы меньше тех, кто считает родным русский язык. В десятки раз. Что ж, нам остается только признать, что Будапешт в очередной раз оказался куда более последовательным, настойчивым и убедительным в деле отстаивания прав тех людей, что говорят и думают на одном с ним языке, нежели Москва. Киев упустил очередной шанс если не остановиться на ведущем его в пропасть пути русофобии, то хотя бы замедлить свое движение по нему. Верховная рада Украины с треском провалила голосование по постановлению парламента, которым предлагалось отменить дискриминационный в отношении русскоязычного населения страны новый закон об образовании. В сессионном зале нашлось всего 58 депутатов, поддержавших постановление. Остальные же выступили категорически против. Впрочем, удивительно скорее то, что в нынешних условиях подобное «непатриотичное» начинание вообще смогло дойти до парламентского голосования…Напомним, речь идет об украинском законе №0901 о среднем образовании, в соответствии с которым изучение русского, приравненного там к «языкам национальным меньшинств», будет возможно исключительно в детских садах и младших классах начальной школы. Далее – только «мова», причем при изучении всех до одного предметов и дисциплин, вне зависимости от желания детей и их родителей. Исключение – только для частных школ, которые сегодня не по карману абсолютному большинству жителей «нэзалэжной», на каком бы языке они ни говорили. Данные нормы были подвергнуты критике со стороны Венецианской комиссии, в специальном докладе которой подчеркивалась «особая роль» русского языка на Украине. Впрочем, к этим выводам «европейских партнеров» Киев не прислушался, как и ко всем прочим, идущим вразрез с проводимой им националистической внутренней политикой.23 января нынешнего года была предпринята последняя отчаянная попытка заблокировать дальнейшее прохождение попирающего права миллионов жителей страны закона – народными депутатами от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Натальей Королевской и Михаилом Папиевым был зарегистрирован проект постановления, требовавшего пересмотра данного закона как нарушающего не менее пяти статей Конституции и явно дискриминационного. До рассмотрения этого проекта спикер парламента не мог поставить свою подпись под позорным документом и направить его на подпись президенту страны. Однако, как уже было сказано выше, демарш потерпел полнейшее фиаско и более воспрепятствовать воплощению в жизнь очередного шага к тотальной и принудительной «украинизации» вряд ли как-либо возможно.При этом говоря о том, что законом № 0901 попираются права и игнорируется воля огромного количества украинских граждан, протестовавшие против него нардепы нисколько не грешили против истины. Согласно данным исследований, проведенных теми, кого совершенно невозможно заподозрить в принадлежности к «кремлевским пропагандистам», а именно аналитиками компании Google, абсолютное большинство украинцев используют в общении русский язык, а не «мову». Обмануть современную технику, как известно, крайне проблематично. Беспристрастные электронные счетчики компании совершенно точно определили, что количество поисковых запросов на русском языке более чем в 8 раз превышает число аналогичных поисковых запросов на украинском. Но разве ж это аргумент для кого-нибудь во властных кругах Киева, вынужденных чуть ли не на каждом шагу «прогибаться» перед ультранационалистическими маргиналами?Самое обидное, что претензии, высказанные по тому же самому поводу со стороны Венгрией, Украине удовлетворить пришлось. Закон был принят с учетом внесенных ею замечаний. И это при том, что количество говорящих на венгерском жителей страны в разы меньше тех, кто считает родным русский язык. В десятки раз. Что ж, нам остается только признать, что Будапешт в очередной раз оказался куда более последовательным, настойчивым и убедительным в деле отстаивания прав тех людей, что говорят и думают на одном с ним языке, нежели Москва. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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