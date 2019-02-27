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Украина окончательно отказалась от Евровидения. Причиной назвали несговорчивость Maruv
27 февраля 2019, 21:24 • 90 • В мире
Украина не будет отправлять своего представителя на песенный конкурс Евровидение в Израиле. Об этом говорится в решении Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Как говорится в сообщении организации, победительницей национального отбора стала певица Maruv, однако она отказалась заключать договор для выступления от лица страны, а другим конкурсантам сочли неправильным предлагать эту роль.
Украина не будет отправлять своего представителя на песенный конкурс Евровидение. Шоу этого года состоится в Израиле.
Как сказано в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), после проведённых переговоров певица Maruv отказалась подписывать договор для представления Украины на песенном конкурсе.
В НОТУ заявили, что могли бы выбрать любого исполнителя не из числа участников отбора, но отказались от альтернативы, поскольку "с уважением относятся к выбору зрителей".
Ранее сообщалось, что занявшие в отборе второе и третье места группы Freedom Jazz Girls Band и Kazka также заявили о том, что не собираются представлять Украину на конкурсе в Израиле. Впоследствии к "отказникам" присоединилась и группа Brunettеs Shoot Blondes, занявшая четвёртое место в финальном отборе на конкурс.
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