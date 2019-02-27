Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США хотят сделать Договор по открытому небу своей монополией – Шойгу
Вице-премьер Украины назвал нелогичным отказ от участия в Евровидении
Кому война, а кому мать родна: Что грозит Порошенко за бизнес на крови
Навальный подвёл своего соратника под уголовку (Руслан Осташко)
Главная / В мире

Украина окончательно отказалась от Евровидения. Причиной назвали несговорчивость Maruv

27 февраля 2019, 21:24  •  90 • В мире
Украина не будет отправлять своего представителя на песенный конкурс Евровидение в Израиле. Об этом говорится в решении Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Как говорится в сообщении организации, победительницей национального отбора стала певица Maruv, однако она отказалась заключать договор для выступления от лица страны, а другим конкурсантам сочли неправильным предлагать эту роль.
Украина не будет отправлять своего представителя на песенный конкурс Евровидение. Шоу этого года состоится в Израиле.
Как сказано в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), после проведённых переговоров певица Maruv отказалась подписывать договор для представления Украины на песенном конкурсе.
В НОТУ заявили, что могли бы выбрать любого исполнителя не из числа участников отбора, но отказались от альтернативы, поскольку "с уважением относятся к выбору зрителей".
Ранее сообщалось, что занявшие в отборе второе и третье места группы Freedom Jazz Girls Band и Kazka также заявили о том, что не собираются представлять Украину на конкурсе в Израиле. Впоследствии к "отказникам" присоединилась и группа Brunettеs Shoot Blondes, занявшая четвёртое место в финальном отборе на конкурс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
27 февраля 2019, 01:54
"Мелко для нас": Американское "противоядие" от российских интернет-троллей сочли позорным
27 февраля 2019, 01:54
Кортеж Порошенко едва справился с львовским бездорожьем - видео
27 февраля 2019, 11:24
«Прийти к компромиссу»: какие вопросы обсудят Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в Москве
Загрузка...
27 февраля 2019, 21:24
"Кармический бумеранг за русскую Самойлову": Украина отказалась от Евровидения, испугавшись "Крым-наш"
27 февраля 2019, 11:24
«Формируют новую доктрину по Южной Америке»: Москва указала на попытки США создать предлог для вторжения в Венесуэлу
27 февраля 2019, 21:24
Украина окончательно отказалась от Евровидения. Причиной назвали несговорчивость Maruv
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбя...
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся &quo...
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей&q...
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 04:12
Львовская область отшлепала Порошенко
25 февраля 2019, 14:09
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
22 февраля 2019, 01:39
"Плевок в лицо всему государству!": Макаревичу посоветовали следить за своим тоном после слов об "идиотах"
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.