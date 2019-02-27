Украина окончательно отказалась от Евровидения. Причиной назвали несговорчивость Maruv

Украина не будет отправлять своего представителя на песенный конкурс Евровидение в Израиле. Об этом говорится в решении Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Как говорится в сообщении организации, победительницей национального отбора стала певица Maruv, однако она отказалась заключать договор для выступления от лица страны, а другим конкурсантам сочли неправильным предлагать эту роль.

Украина не будет отправлять своего представителя на песенный конкурс Евровидение. Шоу этого года состоится в Израиле.

Как сказано в заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), после проведённых переговоров певица Maruv отказалась подписывать договор для представления Украины на песенном конкурсе.

В НОТУ заявили, что могли бы выбрать любого исполнителя не из числа участников отбора, но отказались от альтернативы, поскольку "с уважением относятся к выбору зрителей".

Ранее сообщалось, что занявшие в отборе второе и третье места группы Freedom Jazz Girls Band и Kazka также заявили о том, что не собираются представлять Украину на конкурсе в Израиле. Впоследствии к "отказникам" присоединилась и группа Brunettеs Shoot Blondes, занявшая четвёртое место в финальном отборе на конкурс.