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Украина оказалась расходным материалом в играх России и США - СМИ

12 декабря 2021, 14:25  •  105 • Политика
Petro Poroshenko/www.globallookpress.com
Теперь американцы думают, стоила ли игра свеч
Украинское государство оказалось лишь разменной монетой в геополитических играх Китая, Российской Федерации и Соединенных Штатов. Об этом заявил обозреватель Лучио Караччолло, назвавший Украину "пешкой" в противостоянии крупных держав.
Журналист считает, что семь лет назад Вашингтон сделал все для того, чтобы оттолкнуть Москву – последняя стала теснее сотрудничать с Пекином. Теперь Белому дому приходится пожинать все плоды неосторожной политики, которая началась с поддержки государственного переворота в Киеве.
Обозреватель считает, что в настоящее время американская администрация, скорее всего, задается вопросом: а стоила ли действительно Украина того, чтобы рушить расстановку сил на тот момент, и предприняли ли Соединенные Штаты тогда оптимальные меры для того, чтобы обеспечить для себя выгоду. 
В статье также говорится о том, что подконтрольный Североатлантическому альянсу или непосредственно Штатам Киев в орбите "европейской империи" представлял бы для России угрозу экзистенциального характера. Теперь Москве необходимо обеспечить максимальную защиту для российских рубежей, пишет La Stampa.
Автор считает, что победителем в недавнем разговоре президентов США и России оказался Путин – он выиграл для Кремля время для проведения региональных и геополитических маневров. Украина же, напротив, лишь отдалилась от ведущих членов НАТО, потому что первые европейские государства – Франция, ФРГ и Италия – выступили против подобного развития событий.
Напомним, по итогам онлайн-переговоров, состоявшихся между Путиным и Байденом, американский лидер пообещал обсудить с европейскими союзниками озабоченность Москвы по поводу продвижения НАТО на восток.

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