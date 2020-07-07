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Украина официально отказалась выполнять одно из главных условий по Донбассу
07 июля 2020, 18:00 • 270 • Политика
Украинская сторона официально отказалась выполнять одно из главных условий по урегулированию в Донбассе.
В частности, это следует из слов министра по вопросам так называемой реинтеграции "оккупированных территорий" Алексея Резникова. Он отметил, что во время встречи в Берлине "с российской стороны звучало, что особый статус должен быть включен в Конституцию Украины".
При этом представители Киева, по его словам, официально заявили, что об этом не может быть и речи.
"Но никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может", - отметил он.
Напомним, ранее политические советники стран "нормандской четвёрки" (Германия, Россия, Украина и Франция) провели переговоры в Берлине. Несмотря на ожидаемые пять-шесть часов переговоров, встреча затянулась на 10 часов. Однако, как рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, прорыва пока нет.
Он объяснил, что беседа затянулась из-за того, что "очень много вопросов". "Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь", - добавил он.
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