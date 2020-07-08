Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинул...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
Главная / Политика

Украина официально отказалась бороться с терроризмом вместе с Россией

08 июля 2020, 19:00  •  81 • Политика
Украина официально отказалась бороться с терроризмом совместно с Россией. Документ, регламентировавший этот вопрос, расторгнут Киевом.
Власти Украины приняли решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".
Уточняется, что решение было принято сегодня, 8 июля, на заседании украинского кабмина.
Решением правительства Украины постановляется прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года.
Ранее Командование ВМС Украины объявило о подготовке к войне с Россией. "Будет много потерь", - заявил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
08 июля 2020, 04:00
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены одним бэтээром России
08 июля 2020, 11:00
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
08 июля 2020, 00:00
Морская группировка НАТО проникла в Чёрное море: Русские корабли взяли след
08 июля 2020, 13:00
Глава МВД Чехии сказал об Иване Сафронове только два слова
08 июля 2020, 13:00
Тимошенко вскрыла жестокий обман украинцев и выступила против Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона
04 июля 2020, 01:00
"Американцы одержимы Россией": Байдена назвали "отсталым стариком" после его выпада в сторону Путина
03 июля 2020, 13:00
Куда выстрелила мэр Якутска
02 июля 2020, 03:00
"Упрячьте": Порошенко попытался взять Зеленского "на слабо"
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
05 июля 2020, 20:00
"Русский голос" за три дня поднял на уши поляков
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.