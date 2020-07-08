Украина официально отказалась бороться с терроризмом вместе с Россией

Власти Украины приняли решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

Уточняется, что решение было принято сегодня, 8 июля, на заседании украинского кабмина.

Решением правительства Украины постановляется прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года.

Ранее Командование ВМС Украины объявило о подготовке к войне с Россией. "Будет много потерь", - заявил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.