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Украина официально отказалась бороться с терроризмом вместе с Россией
08 июля 2020, 19:00 • 81 • Политика
Украина официально отказалась бороться с терроризмом совместно с Россией. Документ, регламентировавший этот вопрос, расторгнут Киевом.
Власти Украины приняли решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".
Уточняется, что решение было принято сегодня, 8 июля, на заседании украинского кабмина.
Решением правительства Украины постановляется прекратить действие меморандума между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного в Ялте 12 июля 2012 года.
Ранее Командование ВМС Украины объявило о подготовке к войне с Россией. "Будет много потерь", - заявил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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