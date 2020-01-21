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Украина обзавелась «зелёными человечками»

21 января 2020, 14:54  •  150 • Украина
Как отмечают военные эксперты, на Донбассе за последние дни серьёзно обострилась обстановка. Миномётные и гранатомётные обстрелы не прекращаются, а украинские военные вновь стягивают к линии разграничения свою бронетехнику. Но эта бронетехника – без опознавательных знаков. Да и на камуфляже украинских военных с недавних пор отсутствуют и знаки различия, и прочие опознавательные нашивки. В чём смысл таких перемен и не готовятся ли «обезличенные» украинские военные к штурму народных республик?
Украинские военные тщательно готовят себе оправдание, пытаясь представить оборонительные действия своих противников как повод для агрессии. Так, в штабе ООС сообщают о резкой активизации «вооружённых формирований Российской Федерации» - именно так, и никак иначе! При этом традиционно умалчивается о том, что ополченцы открывают ответный огонь лишь в самых критических случаях, и никогда не начинают обстрелы первыми. Есть основания утверждать, что в ближайшие дни украинская армия попытается атаковать позиции ополченцев, и сообщения об обстрелах не что иное, как предлог. Но это ещё не самое интересное.
Как сообщают из Одессы, в ночь с 17 на 18 января по улицам города прошла большая колонна бронетехники без опознавательных знаков. Бронетехника отправилась своим ходом в Донецкую и Луганскую области. Поначалу горожане, как сообщают одесские издания, приняли «зелёных человечков» за долгожданных освободителей, и даже потянулись на улицы их встречать, невзирая на позднее время. Каково же было их разочарование, когда оказалось, что «зелёные человечки» - вовсе не те, за кого их приняли одесситы, а украинские кадровые военные. Вопрос, зачем они удалили с брони опознавательные знаки ВСУ, остался без ответа. Вернее, один ответ прозвучал – «так надо».
Есть основания считать, что именно эти обезличенные колонны бронетехники с солдатами в камуфляже без знаков различия и шевронов, демонстрирующих принадлежность тому или иному роду войск, в ближайшие дни начнут на Донбассе наступательную операцию. А в Киеве скажут – нет, это не наши военные! И, таким образом, смогут ввести в заблуждение иностранных наблюдателей – во всяком случае, на какое-то время. Вероятно, в том и содержится «хитрый план».

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